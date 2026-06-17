24年前に出演した「はじめてのアコム」のCMで大ブレイクした元グラビアアイドルで俳優の小野真弓が、Instagramに投稿したグラビア撮影現場の最新ショットにさまざまな反響が寄せられている。

【映像】小野真弓の水着姿やグラビアオフショット（複数カット）

これまでもInstagramで、収録現場での様子や旅先でのプライベートショットなど日常の様子を公開してきた小野。スタイル際立つ水着姿を投稿すると、「やっぱ小野真弓さんの水着姿、ステキっす！」「まだまだグラビアいけますね！」などの反響が寄せられ、話題になっていた。

セクシーなグラビアオフショットに絶賛の声

15日の投稿では、この日発売の自身が表紙を務めた雑誌「週刊大衆」でのオフショットを公開。胸元あらわな白のドレス姿で撮影に挑む様子や自撮りショットに、ファンからは「刺激的で魅力いっぱいの真弓さんが大好きです！」「さすが相変わらずセクシーです〜！」「スタイルいいーー！！」など、絶賛するコメントが数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）