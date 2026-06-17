　17日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比270円高の7万320円と急伸。日経平均株価の現物終値6万9902.25円に対しては417.75円高。出来高は3077枚となっている。

　TOPIX先物期近は4045ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は31.77ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 70320　　　　　+270　　　　3077
日経225mini 　　　　　　 70320　　　　　+270　　　 59768
TOPIX先物 　　　　　　　　4045　　　　 +22.5　　　　4974
JPX日経400先物　　　　　 36705　　　　　+205　　　　 149
グロース指数先物　　　　　 704　　　　　　+2　　　　 139
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース