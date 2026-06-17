日経225先物：17日22時＝270円高、7万320円
17日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比270円高の7万320円と急伸。日経平均株価の現物終値6万9902.25円に対しては417.75円高。出来高は3077枚となっている。
TOPIX先物期近は4045ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は31.77ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 70320 +270 3077
日経225mini 70320 +270 59768
TOPIX先物 4045 +22.5 4974
JPX日経400先物 36705 +205 149
グロース指数先物 704 +2 139
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4045ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は31.77ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 70320 +270 3077
日経225mini 70320 +270 59768
TOPIX先物 4045 +22.5 4974
JPX日経400先物 36705 +205 149
グロース指数先物 704 +2 139
東証REIT指数先物 売買不成立
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