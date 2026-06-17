ホワイトソックスが公開した村上シャツ

ホワイトソックスは16日（日本時間17日）、敵地ヤンキース戦に臨んだ。カード初戦のこの日、球団はSNSで選手たちの練習風景を紹介。その中で、村上宗隆内野手をモチーフにした“日本風”のシャツが米ファンの注目を集めている。

ホワイトソックス公式X（旧ツイッター）が投稿したのは、打撃練習や守備練習に臨む選手たちの姿だった。その中で、黒の“村上Tシャツ”を着用した同僚のグラント・テイラー投手も登場している。胸元にアーチを描くように「MURAKAMI」の文字がプリントされ、その真下に「The Southside Samurai」と村上の背番号である「5」とともに兜をかぶった赤鬼のような顔が描かれている。

このアイテムは、Tシャツ製作会社「RotoWear」社が5月16日（同17日）に投稿した新商品。選手が愛用していることを知った同社はこの投稿にも反応している。村上シャツを着用したテイラーは、“ニヤリ”笑顔を浮かべカメラに目線を送っており、気に入っている様子だ。

ホワイトソックスのこの投稿に、米ファンもすかさず反応した。「（グラント・）テイラーが着てるTシャツ、めっちゃ最高」「マジかよ、このムネT、めちゃくちゃヤバい」「ヤバい、グラント・テイラーのTシャツどこで買えるの」「あのムラカミT早く欲しい」「ああ、あのサウスサイド・サムライT、欲しい」と、日本テイスト要素のアイテムは、米国人のハートも掴んでいるようだ。（Full-Count編集部）