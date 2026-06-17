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「ヤグタウン-讃岐うどん巡り・Sanuki Udon-」が、「【合計11杯‼︎香川県の讃岐うどんの名店巡り‼︎】限界まで讃岐うどん巡り‼︎そして【うどんを持ち帰る、新しいお土産】販売開始‼︎讃岐うどんの名店【うどんタオル・高松空港】香川県」と題した動画を公開した。



ヤグタウン監修の「うどんタオル」が高松空港限定で発売開始された。動画では、販売元の株式会社MITAKAの平田氏や、製造元の株式会社ナストーコーポレーションの尾崎氏、松原氏らプロジェクトメンバーと共に、讃岐うどんの名店を巡りながら新商品の魅力を紹介している。



うどんタオルは全13種類で、ヤグタウンシークレット、高松空港オリジナル、そして香川の讃岐うどん名店11店舗のデザインがラインナップされている。店舗の外観がプリントされ中央に穴が空いたタオルと、名物うどんが描かれたループタオルのセットになっており、実際の店舗や好きな背景に合わせて顔出しパネルのように記念撮影ができるユニークな仕様だ。



一行は協力店舗である「手打ちうどん 清水屋」「山越うどん」「純手打うどん よしや」の3軒を順に訪問。清水屋の「肉玉ぶっかけ」や山越うどんの「釜玉うどん」、よしやの「すだちひやひや」といった各店の名物うどんを堪能しつつ、うどんタオルを使った記念撮影を実演した。ヤグタウンは「お店ごとにうどんの良さ、違いを感じていただけたら」と、うどん巡りの醍醐味を語った。



動画後半では、高松空港2階の「四国空市場（YOSORA）」へ移動し、販売コーナーを紹介。タオルは中身が分からないランダム商品として1個999円で販売されるほか、全13種が確実に揃うコンプリートボックスが12,998円で用意されている。また、一部のうどん店では各店舗確定のタオルも取り扱っている。さらに、高松空港名物である「うどん出汁のでる蛇口」の無料試飲の様子も紹介しており、香川のうどん文化を余すところなく満喫できる内容となっている。