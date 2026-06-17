この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

日本人のフェードアウト文化は韓国人にとって「無礼なこと」だった。日韓のコミュニケーション手法の違いとは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「【日本人だけが知らない】韓国人が日本人の"コレ"を見て「言葉を失う」5つの理由。日本に9年住んで分かった」と題した動画を公開した。



動画では、日本滞在8年で東大大学院に在籍する韓国人留学生が、韓国人が日本人を見て衝撃を受けるという5つの何気ない仕草や文化について解説。日韓のコミュニケーション手法や根本的な価値観の違いを提示している。



動画内では、体験に基づいた日韓の距離感や空気感の違いを5つのポイントに分けて説明している。最初の「距離を自分から詰めない」という点について、韓国では初対面でも家賃などを聞いて一気に距離を縮めるが、日本人は空気を壊さない行動を最優先とし、少しずつ信頼を築くと分析した。



続いて「連絡が突然消える」フェードアウト文化に言及。直接断らずに既読スルーなどで関係を終える日本の手法は、感情をはっきり出す韓国人にとっては「無礼なこと」に映り、非常に戸惑うと指摘する。しかし、3つ目のポイントとして「義理を人生単位で覚える」と語り、日本人は一度信頼ラインを超えると「強度バグります」と表現。小さな恩も忘れず長く続く関係性に驚きを示した。



さらに、4つ目の「おもてなしの場所」では、韓国の正式なもてなしが高級外食店であるのに対し、日本での自宅招待は「最大級の誠意」であると感覚の違いを解説。最後の「和を壊さない」では、正面衝突を避ける日本の会議の雰囲気に触れつつ、この「丁寧さで積み上げる社会」が日本の精密機器や品質の強さを作ってきたと考察した。



動画を通じて、私たちが普段意識していない言動が、他国の視点からは新鮮な驚きをもって受け止められている事実が浮き彫りとなった。互いの根本的な文化の違いを知り、背景にある意図を理解する知見は、読者に大きな気付きを与えている。