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「共通点がない」流暢なドイツ人2人が語る日本語の難しさと“カタカナ語”の罠

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ありがてぃも」が、「【外国人の本音】日本語って本当に難しい？流暢ドイツ人2人がガチ討論したら実は…」と題した動画を公開した。動画では、流暢な日本語を操るドイツ人のありがてぃもとヴィクターが、「日本語は本当に難しいのか」をテーマに、学習のリアルや独自の哲学を語り合っている。



動画は互いの日本語学習歴を振り返る場面からスタート。ヴィクターは「コツコツ勉強していて、急に喋れるようになった」と自身のブレイクスルーを語る。続いて「日本語は難しいか」という問いに対し、「人による」と見解を一致させる二人。ドイツ語と日本語には「共通点がない」ため、ゼロから構造を理解する必要があると語る一方で、中国語や韓国語を母語とする人々にとってはアドバンテージがあることを指摘した。



また、日本語特有の難しさとして「建前と本音」という文化的な壁に言及。直接的な表現を好むドイツ語に比べ、相手の意図を汲み取る必要がある日本語のコミュニケーションは「余計にややこしくなる」と苦笑いを浮かべた。さらに、アルファベット30文字程度で済むドイツ語に対し、数千もの文字を覚える必要がある漢字の多さにも圧倒されたという。



学習を継続するコツについて、モチベーションをゲームの「体力」に例え、「日本語と戦うとちょっと削られる」と独特の表現で説明。「バスケットボールが好きなら、日本の動画を見る」「日記を日本語で書く」など、自分の趣味や日常生活に無理なく日本語を組み込むことで、ハードルを下げる工夫が大切だと語った。



動画の最後には、「毎日少しずつ頑張れば難しくなくなる」と、学習者へ前向きなメッセージを送った二人。彼らの流暢な日本語の裏には、地道な努力と異文化への深い理解があることが伝わる対談となった。