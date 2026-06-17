中村玉緒さんの告別式が執り行われる斎場を後にする明石家さんま

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9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（なかむら・たまお）さん（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）の告別式が17日、都内斎場で営まれた。式には約200人が参列し、玉緒さんとの最後の時間を過ごした。明石家さんま（70）が前日の通夜に続き告別式にも参列した。

さんまは師匠に故笑福亭松之助さんを持ち、上方落語家として芸人人生をスタート。「芸人たるもの、人前で泣いたらあかん」との思いが強く、さんまが通夜や告別式でメディアの前に姿を見せるのは異例。さんまは参列後、車に乗り込むと、報道陣に会釈し自身の運転で斎場を後にした。

さんまは玉緒さんとTBS系「さんまのSUPERからくりTV」などで共演。番組関係者などによると玉緒さんの番組起用は、さんまの「玉緒さんおもろいで」のひとことで決まったという。2人の絶妙なやりとりで番組を盛り上げた。また、玉緒さんの名前を冠した同局名物特番「さんま・玉緒　あんたの夢をかなえたろかSP」で玉緒さんの出演は23年が最後だったが、その後もタイトルに玉緒さんの名前は残している。こちらも関係者などによると、さんまさんやスタッフの思いが込められているからだという。それくらいさんまにとって玉緒さんは特別な存在だったのだろう。

さんまは、13日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演し、玉緒さんの訃報に「心にぽかんと穴が開いた感じになった」「本当にお母さん、どうもありがとうございました。もう感謝しかありません」としのんでいた。