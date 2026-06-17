「不倫×グルメ」元ももクロ、伊藤健太郎とW主演の新ドラマビジュアル公開「 生きる希望が湧いてきた！」
元ももいろクローバー（現・ももいろクローバーZ）で俳優の早見あかりさんは6月16日、自身のInstagramを更新。伊藤健太郎さんとのダブル主演の新ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』（テレビ東京系）のメインビジュアルを公開しました。
【写真】早見あかりが新ドラマを告知
ファンからは「楽しみ！ 生きる希望が湧いてきた！」「楽しみすぎるよ〜！！」「あかりちゃんのサッパリヘアも似合ってますね」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】早見あかりが新ドラマを告知
新ドラマのメインビジュアル解禁早見さんは「メインビジュアル解禁！ 不倫×グルメ どんな物語になるのか、、みなさんお楽しみに!!!」とつづり、1枚の画像を公開。メインビジュアルには、共演する伊藤健太郎さんと寄り添う姿が収められており、「既婚者同士 悦びの食卓」というコピーや、2人で持つおにぎりから具がこぼれ落ちる印象的な演出が目を引きます。
人気漫画がドラマ化10日には「一緒にごはんをたべるだけ 澤田タキ役で出演します 7月2日深夜24時スタートです おたのしみに！！！」とつづり、ドラマ出演を報告していた早見さん。本作は、漫画家の大町テラスさんによる人気漫画『一緒にごはんをたべるだけ』を実写化したもの。不倫とグルメをテーマにした異色のストーリーが描かれるとあって、放送前から注目を集めています。7月2日のスタートが待ち遠しいですね。
(文:五六七 八千代)