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妊娠初期の「吐きづわり」で水も飲めない？意外と知らない体の仕組みと今すぐできる対処法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「12人産んだ助産師HISAKO」が「【吐きづわり地獄】水も飲めない…今すぐできる対処４つ」を公開した。妊娠初期に多くの妊婦を苦しめる「吐きづわり」が起こるメカニズムと、その過酷な時期を乗り越えるための具体的な対処法について解説している。



動画ではまず、なぜ水すら吐いてしまうほどの状態になるのか、その背景にある2つの理由が語られた。1つ目は、妊娠16週頃まで「胎盤工場がフル稼働している」ためである。母体は自らの筋肉や脂肪をエネルギーにして胎盤作りに全力を注ぐため、食事の消化や吸収に回すエネルギーが残っていないのだという。2つ目は、母体の「究極のデトックス」機能によるもの。赤ちゃんの脳や心臓など重要な器官が作られる時期において、わずか1パーセントでも悪影響があるかもしれないものを排除しようとする「最強のセキュリティシステム」が働いていると説明した。



また、吐くと分かっているのにフライドポテトやカップ麺などのジャンクフードを欲してしまう現象についても言及。これは、胎盤作りのために手っ取り早くエネルギーに変換される炭水化物を母体が求めるためだと解説した。そのうえで、具体的な対処法を紹介。「水も受け付けない時は凍らせたゼリーや氷を口で溶かす」「温かい食べ物は匂いが出るため、豆腐などもキンキンに冷やす」といった工夫を提案している。



さらに、妊娠中はどうしても栄養面が気になりがちだが、HISAKOさんは「栄養という言葉はあなたの辞書から消し去ってください」と断言。サプリメントはお守り程度と考え、その時に食べられるものであれば偏食でも構わないとし、吐いてしまっても「デトックス完了」と前向きに捉えるよう勧めた。



最後にHISAKOさんは、「お母さんになるんだから強くなきゃ、といった根性は要りません」と語り、辛い時は産院で毎日でも点滴を受けるべきだとアドバイスを送った。自分の体を削ってでも新しい命を育もうとする母体の凄さを称賛し、無理をせずにこの時期を乗り切ってほしいと温かいエールで締めくくっている。