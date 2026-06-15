【ナッシュビル（米テネシー州）１５日＝岡島智哉】森保ジャパンに、また試練が訪れた。サッカー北中米Ｗ杯１次リーグ（Ｌ）初戦のオランダ戦で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝が、１次Ｌ残り２戦を欠場する可能性が１５日（日本時間１６日）、浮上した。久保はこの日病院で精密検査。長期離脱は回避したとみられるが、数週間程度の離脱は考えられる。２０日（同２１日）のチュニジア戦は厳しく、２５日（同２６日）のスウェーデン戦出場も危ぶまれる事態だ。

オランダ戦から一夜明け、ベースキャンプ地ナッシュビルの練習場に久保の姿はなかった。チーム関係者によると、１４日（日本時間１５日）の試合後に一度は見送った精密検査を受診することが決まり、病院へ向かった。磁気共鳴画像（ＭＲＩ）による検査などを行い、今後の治療方針や復帰時期の見通しを確認したとみられる。少なくとも１次Ｌの残り２試合の欠場が現実味を帯びてきた。

久保はオランダ戦の後半２５分、相手と激しく接触し、左膝を押さえて倒れ込んだ。接触時に膝が内側に入るような形になった。自らベンチに交代を要求した。

試合後に車椅子で会場を後にしたことについて、チーム広報は「（医療スタッフが）歩かせない方がいいと判断したため」と説明。現在は歩行に大きな支障はなく、靱帯（じんたい）断裂などによる長期離脱は回避できたもようだが、損傷したかどうかは不透明だ。

ＦＩＦＡが定める選手入れ替えの期限（初戦の２４時間前）は過ぎ、久保を欠いた２５人でチュニジア戦に臨む公算は大きい。１１日にＭＦ遠藤航（３３）の離脱が発表され、負傷でＭＦ南野拓実（３１）、三笘薫（２９）は選外。オランダ戦で先制アシストの久保がいなければ大幅な戦力ダウンだ。

主将のＤＦ板倉は「タケ自身、昨日よりも今日の方が膝の状態が落ち着いているという話をしていた。歩いてました。できるだけ軽症でいてほしい」と願い、「短期決戦は総力戦。誰が出ても結果を出す」と力を込めた。この日はＵ―１９日本代表と非公開の練習試合。出場機会に飢える選手たちが、森保一監督（５７）の前でアピールした。勝てば１次Ｌ突破をほぼ手中に収めるチュニジア戦。総力を結集させて乗り切るしかない。