ロッテの高橋快秀が1回無失点、12試合連続自責ゼロで防御率0.00継続

ロッテの育成2位新人・高橋快秀投手が16日、ロッテ浦和で行われたファーム・リーグ、オイシックス戦に9回から4番手で登板。1回を3者凡退1奪三振に封じ、これで12試合連続自責ゼロとした。防御率0.00を継続する右腕に、「今1軍で一番見たい選手かもしれない」「先発陣の救世主になってくれ。なるはやで」とファンから“待望論”が上がっている。

四国IL・徳島から2025年育成ドラフト2位で入団した20歳。3月14日の同日本ハム戦で“初登板”してから、ここまで12試合計12イニングで1失点ながら自責点はゼロ。支配下に向け猛アピールしている。

1軍は勝率5割ながらパ・リーグ5位と苦しんでおり、チーム防御率3.51も同5位とあって、若き力を待つファンも多いようだ。

「DAZN」公式X（旧ツイッター）は小園修矢外野手を151キロの力強い直球で空振り三振に仕留めるシーンを公開。「ルーキーとは思えない！」「ロマンしかない投手だな」「支配下勝ち取ってほしい」「今日も見事な投球だった」「防御率0.00継続中とは凄い」「1軍での登板が本当に楽しみ」と絶賛のコメントが並んだ。（Full-Count編集部）