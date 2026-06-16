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YouTubeチャンネル「TikGadget - ティックガジェット」が、「2万円以下でここまで使える!? Amazfit Bip Maxがエントリーモデルの完成度を超えてきた」と題したショート動画を公開した。



動画では、税込18,980円で購入できるスマートウォッチ「Amazfit Bip Max」を実際に使用し、その機能性や使い勝手を紹介している。



動画内でレイ氏は、「このクオリティで2万円未満はヤバすぎない!?」とコメント。手頃な価格ながら、日常使いに必要な機能をひと通り備えた高コスパなスマートウォッチとして、7つの注目ポイントを順に解説した。



まず紹介されたのは、外観と装着感だ。Amazfit Bip Maxは、アルミニウム合金とプラスチックを組み合わせたシンプルなボディを採用。バンド込みで約52.6gと比較的軽く、長時間でも装着しやすい仕上がりになっているという。5ATMの防水性能も備えており、日常使いはもちろん、運動時にも使いやすい点が特徴だ。



画面には、2.07インチの大型AMOLEDディスプレイを搭載。最大輝度は3,000nitに対応しており、動画では「強い日差しの屋外でも表示がハッキリ見えて使いやすい」と、視認性の高さが紹介されている。通知や運動データを確認する場面でも、大画面ならではの見やすさが魅力となりそうだ。



機能面では、オフラインマップやGPS機能にも触れている。事前にマップデータを保存しておけば、スマホの電波が届きにくい場所でもウォッチ上で現在地を確認しやすい。登山やハイキング、旅行先での散策など、スマホを取り出しにくい場面でも役立つ機能として紹介された。



また、本体にはマイクとスピーカーを搭載しており、ウォッチ上で音声通話も可能。さらに、約4GBのストレージを活用して音楽やポッドキャストを保存できるため、スマホを持たずに音楽を楽しみながら運動する使い方にも対応している。



運動サポート機能も充実している。動画では、トレーニングメニューに応じたガイドや、AIを活用したコーチング機能を紹介。自分だけで運動を続けるのが苦手な人でも、ウォッチの指示を参考にしながらトレーニングしやすい点を魅力として挙げている。



さらに、AI音声操作システム「Zepp Flow」にも対応。音声で操作したり、質問したりできるため、スマートウォッチの細かな操作に慣れていない人でも使いやすいという。レイ氏は「手首に相談相手＆コーチがいるからひとりでも寂しくない」と、ユニークな表現でその便利さを伝えている。



バッテリー持ちについては、通常使用で最大20日間に対応。「充電は2～3週間に1回くらいで問題なし」と紹介されており、毎日充電する手間を減らせる点も大きなメリットだ。



税込18,980円という価格ながら、大型ディスプレイ、GPS、オフラインマップ、音声通話、健康管理、運動サポート、長時間バッテリーまで備えたAmazfit Bip Max。初めてスマートウォッチを使う人はもちろん、格安モデルからの買い替えや、充電頻度の少ないモデルを探している人にとっても、注目しやすい一台となりそうだ。