先輩の夢か、自分たちの夢か…『サバ缶、宇宙へ行く』第10話にして見せた連続ドラマでしか描けない時間の厚み

先輩の夢か、自分たちの夢か…『サバ缶、宇宙へ行く』第10話にして見せた連続ドラマでしか描けない時間の厚み