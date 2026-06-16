北中米Ｗ杯に出場しているサッカー日本代表・中村敬斗（２５）が１４日、米国ダラスで行われた１次リーグＦ組のオランダ戦でゴール。大きな注目を集め、インスタグラムのフォロワー数も爆増した。

中村は先発メンバーでＷ杯初出場。１点を追う後半１２分、左サイドから久保のマイナスのパスを受けると、右足で相手の股を抜く強烈なシュートを決めた。

甘いマスクでも人気だが、Ｗ杯観戦で初めて知ったサポーターも多かったとみられ、試合後にインスタグラムのフォロワー数が急増。試合前は４０万人台だったが、試合後の一日で一気に７０万人超えとなった。

フランスリーグでプレーする中村は試合後、英文で「良い結果になったし、Ｗ杯初ゴールを決められて嬉しい」と投稿。コメント欄には海外のファンからも多くの声が寄せられ、「しびれました」「あまりにもカッコよくて」「目が釘付け」「らしさ見せたな〜」などと並んだ。

試合は中村の活躍もあり、過去３度の準優勝を誇る強豪オランダに２−２で引き分け。悲願の８強以上、そして目標に掲げる優勝に向けて、上々のスタートを切った。