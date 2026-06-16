ポケットペアのパブリッシングレーベル「ポケットペアパブリッシング」は、アメリカのインディー開発チーム「WizMUD」が手掛ける協力型ダークファンタジーダンジョン探索ゲーム『Vision Quench / ビジョンクエンチ』のデモ版を、Steam Nextフェスにて公開したことを発表した。

【画像あり】ローポリゴンのレトロ3Dグラフィックが斬新。ゲームプレイ画面の一覧

本作の舞台は、とある超巨大企業の地下深くに広がる「メガダンジョン」。プレイヤーの目的は、かつて企業がキャンペーンでばら撒き、熱狂のあまり禁止されたという伝説の「懸賞コード」を手に入れることだ。最大4人の仲間と共に、怪異と狂気が渦巻く迷宮「グリーンタワー」へ潜り、お宝を回収し、生きて地上へ戻ることを目指す内容となっている。

コンセプトは「レトロ3D × アメリカの都市伝説」。独特なローポリゴンのレトロ3Dグラフィックで描かれるのは、中世風ダークファンタジーと現代の消費社会がバグったように融合した奇妙な世界だ。秘密組織「CIS」の暗躍や、インターネットの深淵で囁かれる都市伝説のような、不気味かつどこか懐かしい“あやしい世界観”がプレイヤーを待ち受ける。

（文＝リアルサウンドテック編集部）