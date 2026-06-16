映像嵐株式会社は6月16日（火）、APS-Cミラーレスカメラ向けAF単焦点レンズ「Viltrox AF 75mm F1.8 EVO」を発売した。対応マウントはソニーE、ニコンZ、富士フイルムX。希望小売価格は7万5,000円。

快適な操作性と携帯性を重視する同ブランドの「EVO」シリーズに属するモデル。高い光学性能を維持しながら、日常や創作活動において手の届きやすく機動性の高い選択肢を提供することを目指して開発された。

9群11枚のレンズ構成を採用。そのうちEDレンズ2枚と高屈折率レンズ2枚を組み込むことで、色収差を効果的に抑制した。絞り開放時から画面全域において、クリアでシャープな解像感となめらかなボケ味をバランスよく両立させたという。

筐体は各マウントごとに最適化され、ソニーEマウント用で約335g、ニコンZマウント用で約355g、富士フイルムXマウント用で約325gの小型軽量を実現。屋外でのタフな撮影環境に配慮し、マウント部にはラバーシーリングを施したほか、レンズ前玉には水滴や汚れが付きにくい特殊コーティングを採用している。

このほか、鏡筒部にはクリック感のある絞りリングを搭載。ファームウェアアップデート用のUSB Type-Cポートも設けられている。

サンプル画像（提供：映像嵐）

サンプル画像（提供：映像嵐）

サンプル画像（提供：映像嵐）

製品名：Viltrox AF 75mm F1 .8 EVO 焦点距離：75mm（35mm判換算：約112.5mm相当） レンズ構成：9群11枚（EDレンズ2枚、高屈折率レンズ2枚含む） 最小絞り： F1 6 絞り羽根枚数：9枚 最短撮影距離：0.74m 最大撮影倍率：0.12倍 フィルター径：58mm 外形寸法：Φ69mm×76mm（ソニーE）、Φ69mm×78mm（ ニコン Z）、Φ69mm×76mm（ 富士フイルム X） 重量：約335g（ソニーE）、約355（ ニコン Z）、約325g（ 富士フイルム X）