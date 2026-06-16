16時間ダイエットのやり方とは？プチ断食中のNG行動と注意点
「16時間ダイエット」は、1日のうち8時間以内で食事を済ませ、残り16時間は食事を控えることで摂取カロリーを抑えやすくするプチ断食（ファスティング）の一種です。この記事では、その仕組みや注意点、失敗を防ぐコツについてお伝えします。
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16時間ダイエットの基本ルール
16時間ダイエット（8時間ダイエット）の最大の特徴は、1日のうち「8時間」の中で食事を済ませる点にあります。残りの16時間は断食（食事をとらない）を行い、8時間の枠内であれば食事をしてよいとされています。
あすけん栄養士の視点から、このダイエット方法の影響として次のようなことが考えられます。
食事の時間を制限することで、1日3食から2食へと食事回数が減り、結果として1日のトータル摂取カロリーを抑えやすくなったり、ダラダラと間食してしまうのを防いだりすることが期待できます。また、胃腸を休める時間を作ることにもつながります。
さらに、このダイエット法は「オートファジー」という体の仕組みと関連づけて語られることがあります。オートファジーとは、細胞が自分自身の古くなったタンパク質などを分解し、再利用する仕組みのことです。一定時間の空腹状態を作ることで、この機能が働きやすくなるのではないかと注目されています（※1）。
ポイント
●まずは自分の現在の食事時間を記録し、何時間空いているか確認する
●16時間空けるのが難しそうなら、まずは10時間や12時間からシミュレーションしてみる
なぜ？16時間ダイエットがうまくいかない理由
「8時間は好きなものを食べていい」と言われると、少し気が楽になるかもしれません。しかし、ここで注意したいのは「好きなだけ、何をどれだけ食べてもいい」というわけではないということです。うっかりやってしまいがちなNG行動を見ていきましょう。
8時間の間に暴飲暴食してしまう
8時間以内であれば何を食べてもいいからと、お菓子や甘い飲み物を解禁して暴飲暴食を続けていては、むしろいつもより摂取カロリーが多くなってしまうことがあります。
ダイエットの基本は「消費カロリー＞摂取カロリー」であるため、カロリーオーバーになれば体重は減るどころか増えてしまう可能性があります。
断食明けの1食目に、高カロリーのものや油ものを食べる
16時間の断食明けは、空腹のあまりついガッツリしたメニューに手を出してしまいたくなるものです。しかし、空っぽの胃に突然、脂質の多い揚げ物などを詰め込むと、消化に時間がかかり、胃腸に負担がかかりやすくなるとされています。
また、空腹時に糖質を多く含むものをドカ食いすると、血糖値が急上昇しやすくなる点にも注意が必要です。
断食中に甘い飲み物やカフェインを摂取する
断食中の空腹に耐えられず、甘い飲み物やコーヒーを飲んで気を紛らわせている方もいらっしゃるかもしれません。甘い飲み物は糖分が多く含まれており、血糖値を上げて体に脂肪がつきやすくなる原因になるため、断食中は控えたい飲み物です。
また、カフェインを多く含むコーヒーなどは、空腹時の胃には刺激が強く、負担がかかりやすいとされています。
ポイント
●8時間内の食事でも、腹八分目を意識する
●断食中の飲み物を見直し、甘い飲料を控える
失敗を防ぐ！16時間ダイエットを成功に導く具体策
16時間ダイエットでしっかり成果を出し、健康的に続けるためには、食事の内容やタイミングに工夫が必要です。
栄養バランスと摂取カロリーを意識する
食事時間が短いからこそ、その中で体に必要な栄養素をしっかり補うことが大切です。たんぱく質（肉、魚、卵、大豆製品）、ビタミン、ミネラル、食物繊維（野菜、きのこ、海藻）などをバランスよく取り入れましょう。1日2食になる場合でも、1食あたりの栄養価を高める工夫や必要な摂取エネルギー量は満たすことは、栄養不足にならないために大切です。
1食目は消化に良いメニューから
断食後の1食目は、胃腸に優しいメニューを選ぶのがおすすめです。消化に良い温かいスープやお味噌汁、植物性タンパク質を含む納豆や豆腐など、和食中心の献立にすると脂質も抑えやすくなります。「まごわやさしい（豆、ごま、わかめ等の海藻、野菜、魚、しいたけ等のきのこ、いも）」を意識した食材を取り入れてみましょう。
断食中の水分補給は水やノンカフェイン茶で
断食中であっても、水分補給は非常に重要です。こまめに水分をとることで、空腹感を和らげる効果も期待できます。飲み物は、カロリーがなく胃への負担が少ないお水や白湯、麦茶やルイボスティーなどのノンカフェインのお茶を選ぶのがおすすめです。
ポイント
●断食明けの1食目に温かい汁物をプラスする
●手元にマイボトルでお水やノンカフェイン茶を常備する
無理なく行うためのコツ
16時間ダイエットを行う場合は、自分のライフスタイルに合わせて、無理のない範囲で取り入れましょう。
ライフスタイルに合わせて時間を設定する
16時間ダイエットは、仕事や家庭のスケジュールの都合上、食事時間を8時間にきっちり収めることが難しい場合もあると思います。最初から無理をしてストレスを溜めるよりは、まずは「10時間は何も食べない時間を作る」「夕食を早めに済ませて、翌朝まで12時間空ける」など、都合のつけやすい設定から始めてみるのがおすすめです。慣れてきたら少しずつ時間を延ばして調整していきましょう。
どうしても空腹なときの対処法
断食中、どうしても空腹に耐えられないときもあるはずです。そんなときは、素焼きのナッツ類や無糖のヨーグルトなどを少量食べる程度であれば問題ないと考えられます。ただし、食べすぎてしまっては断食の意味が薄れてしまいます。例えば、あすけんでは1日の摂取カロリーのうち、200kcal程度までを間食の目安としておすすめしているので、そのくらいに収めるとよいでしょう。食べるときはよく噛んでゆっくり食べるようにするといいですよ。
ポイント
●「夜20時から翌朝8時までは食べない（12時間）」など、自分なりのマイルールを決める
●間食用に小分けの素焼きナッツを用意しておく
16時間ダイエットを行う際の注意点
プチ断食はすべての人に向いているわけではありません。安全に行うために、以下の点に注意してください。
実施に向かない人がいる
成長期の子どもや十代の方、妊娠中・授乳中の女性は、体が多くの栄養を必要としている時期であるため、断食などの極端な食事制限は控えましょう。また、持病がある方や薬を服用している方は、食事の時間が変わることで影響が出る可能性があるため、必ず自己判断せずにかかりつけの医師に相談してください。
体調不良を感じたら無理せず休む
16時間ダイエットを始めてみて、めまいや立ちくらみ、極度のだるさ、頭痛などの体調不良を感じた場合は、すぐに中止して元の食事スタイルに戻しましょう。無理をして続けると、かえって健康を損なう恐れがあります。自分の体の声に耳を傾け、体調を最優先に考えてください。
ポイント
●始める前に、自分の現在の健康状態を客観的に振り返る
●体調の変化をメモやアプリで記録する習慣をつける
まとめ 16時間ダイエットを安全に行うために
16時間ダイエットは、食事の時間をコントロールすることで無理なく摂取カロリーを抑えやすくする方法ですが、やり方を間違えると逆効果になることもあります。
●8時間内でも暴飲暴食は避け、栄養バランスを意識する
●断食明けの1食目は、胃腸に優しい消化の良いメニューにする
●断食中は水やノンカフェイン茶で水分補給し、無理な場合はナッツなどを活用する
試してみたい場合は、まずは「夜ご飯を食べた後、寝る前までの間食をやめる」ことからスタートし、胃腸を休める時間を少しずつ長くしていくとよいでしょう。
FAQ
Q. 筋トレなどの運動はいつ行えばいいですか？
A. 空腹感が強い断食中の激しい運動は、エネルギー不足で体調を崩す原因になる可能性があります。運動をする場合は、食事をとった後（食後1〜2時間以降）など、体にエネルギーがある時間帯に行うのがおすすめです。
Q. 毎日続けなければ効果はありませんか？
A. 毎日きっちり16時間空けなければいけないわけではありません。休日はスケジュールが合わないなどがあれば、週に数回から取り入れる形でも、トータルの摂取カロリーや食事のリズムを見直すきっかけになります。
Q. チートデイを作ってもいいですか？
A. ストレスが溜まりすぎるのを防ぐため、たまにルールをお休みする日（チートデイ）を作るのは、ダイエットを長く続けるためのひとつの工夫です。ただし、その日を境に暴飲暴食が習慣化しないよう気をつけましょう。
参考・参照
※1
Bagherniya M, Butler AE, Barreto GE, Sahebkar A. The effect of fasting or calorie restriction on autophagy induction: A review of the literature. Ageing Res Rev. 2018;47:183-197. doi:10.1016/j.arr.2018.08.004
監修 多田 綾子（栄養士）
化粧品ブランドに14年間勤務後、からだの内側からも美容や健康をサポートしたいという思いから栄養士の資格を取得。現在はあすけん栄養士としてコラム執筆やオンライン栄養カウンセリングを担当。
「あすけんダイエット - 栄養士が無料であなたのダイエットをサポート（www.asken.jp)」
[執筆:あすけんmore編集部 公開日：2026.06.15]
※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証する
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