フリーアナウンサー有働由美子が16日までにインスタグラムを更新。アレルギーによる発疹で身体中が腫れる症状に見舞われたことを報告し、フォロワーにも注意を呼びかけた。

有働は「先日、疲労と二日酔いで 食べた何かのアレルギーが出て身体中パンパンに腫れました」と報告し、発疹で赤く腫れた腕の写真を公開。「暑い時の飲酒はいつも以上に水分摂取に気をつけてください（説得力ねえ。。。）」と自戒を込めて注意喚起を行った。

その流れでテレビ朝日系「有働由美子の健康案内人」の放送について告知。「健康のためにも見てね！」と呼びかけた。

今回の投稿にフォロワーからは「大変心配しております 全身の発疹は想像以上にお辛いこととお察しいたします。アレルギーは体がSOSを出しているサインでもありますので、どうかご無理はなさらず、しっかり身体を休めてくださいませね」「有働さん大丈夫ですか？何が原因か気になります。お大事にしてください」「有働さん大変ですね 痒みも酷いと思いますがお仕事休めませんね早い完治を願っています」と心配するコメントが多数寄せられた。