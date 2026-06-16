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「わがまま社労士の人財革命チャンネル」が「【令和8年度】1人最大80万円。契約社員を正社員にするなら必須のキャリアアップ助成金解説」を公開した。動画では、社労士のたかこ先生が、企業で最も人気のある「キャリアアップ助成金（正社員化コース）」の制度概要や、申請時に陥りがちな注意点について解説した。

「キャリアアップ助成金（正社員化コース）」は、有期雇用労働者や短時間労働者などの非正規雇用者を正社員に転換し、処遇改善を実施した事業主に対して助成を行う制度である。たかこ先生は、この助成金が「採用の助成金で一番人気がある」と語り、中小企業の場合、有期雇用から正社員への転換で1人あたり40万円が支給されると説明した。

さらに、過去の正社員経験が短いなどの要件を満たす「重点支援対象者」の場合や、人材開発支援助成金と併用して研修を受けさせた場合、支給額が最大で1人80万円に倍増すると解説。また、新たに正社員転換制度を就業規則に導入したり、Webサイトで実績を公表したりすることで、さらに加算額がつく仕組みも紹介した。

一方で、たかこ先生は申請時の落とし穴についても言及する。「最初から就業規則に正社員転換制度を入れちゃっていると加算がつかない」と述べ、必ず労働局へ計画書を提出し、受理されてから制度を導入するという「順番」の重要性を強調した。

また、採用時から「半年後に正社員にする」と約束してしまうと対象外になる点や、賞与や退職金、昇給の基準を正社員向けに明確化しておく必要がある点など、労務管理上の注意点を細かく指摘している。

大金が支給される魅力的な制度である反面、細かい要件やスケジュールの管理が求められる「キャリアアップ助成金」。たかこ氏は「スケジュール通りにしっかりと申請をすること」が大切だと語り、事前の計画と就業規則の適切な運用が助成金獲得の鍵であることを明らかにした。

YouTubeの動画内容

01:50

採用助成金で一番人気「キャリアアップ助成金」とは
02:46

支給の基本要件と対象外になる「最初の約束」の落とし穴
06:31

中小企業は1人40万円？気になる支給金額の仕組み
08:50

順番を間違えると水の泡？加算額をつけるための絶対ルール
12:28

賞与や退職金の規定も重要に。申請前に確認すべき注意点

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助成金専門社労士のたかこ先生が、国からもらえる助成金と労務管理について、日本一わかりやすく教えるチャンネル。 助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織＝「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます！』（KADOKAWA）も好評発売中。
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