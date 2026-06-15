6月以降は気温や湿度が上がるため、就寝中に寝苦しく感じることがあります。そんな中、夏に快適に眠るコツについて、寝具メーカーの西川の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【要注意】知らなかった…これが眠りを妨げる“NG行為”です！

公式アカウントは「梅雨や夏の寝苦しさ、実は寝具と寝室環境を見直すだけで変わるかもしれません」と投稿。主な快眠のコツについて、次のように紹介しています。

（1）寝室の温度、湿度を管理する

・夏の帰宅時は窓やクローゼットを開けて換気を行う。

・寝室の理想の温度は25〜28度、湿度50〜60％。

（2）通気性の良い寝具を選ぶ

・最も熱がこもりやすい背中には、通気性に優れた敷きパッドが効果的。

・冷えと寝汗を防ぐため、何も掛けないのはNG。麻や綿などの夏用肌掛けがおすすめ。

（3）敷き寝具を除湿する

・小まめに立てかけて風を通す。

・防湿シートを敷く。手入れが楽になり、防カビにも効果的。

（4）寝具を天日干しをする

・寝具を週1回程度、晴れた日の午前10時から午後2時の間で2時間程度干す。

・カビを奥に押し込む原因になるため、たたくのはNG。