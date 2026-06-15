シャープ「AQUOS」25周年企画でダンスチーム「アバンギャルディ」とコラボ　サイン入りTシャツが当たる企画も

シャープは、同社のテレビ「AQUOS」とダンスチーム「アバンギャルディ」とのコラボレーション企画を開始することを発表した。 （関連：【画像】抽選でメンバー全員のサイン入りTシャツが当たるプレゼント企画も実施）

6月15日にコラボレーション特設サイトを開設したほか、WebサイトやSNSを通じて、インタビュー動画やオリジナルダンスのショート動画などを順次公開していく。「AQUOS」は2001年1月1日の初号機発売から、本年で25周年を迎えた。特設サイトとインタビュー動画では、25年間追求し続けてきた高画質・高音質といった基本性能に加え、コンテンツに合わせて画質と音質を最適化する「AIオート」機能、テレビの大画面でAIキャラクターとの会話が楽しめる新機能「AQUOS AI」など、「AQUOS」の魅力をアバンギャルディならではの視点と表現で伝える。 インタビュー記事・動画にはnona、nagano、sono、kohana、uiの5名が出演する。特設サイト、SNSコラボ動画にはmoca、miyuu、fuka、seira、aimuの5名も加わり、合計10名が出演する。 あわせて、抽選でメンバー全員のサイン入りTシャツが当たるプレゼント企画も実施する。対象の動画3本のいずれかに隠されたキーワードを応募フォームから回答する形式で、当選者は5名。応募受付期間は6月22日から7月3日23時59分まで。6月22日にシャープ公式Xにて応募フォームおよびクイズ問題が案内され、動画を視聴してクイズに回答する流れとなる。当選者にはメールで連絡される。クイズ対象動画は「SPECIAL INTERVIEW VOL.01」「SPECIAL INTERVIEW VOL.02」「SPECIAL INTERVIEW VOL.03」の3本。 アバンギャルディは、振付師akaneのプロデュースにより2022年2月に結成された16名で構成されるダンスチーム。特徴的なヘアスタイルと圧巻のシンクロダンスで、国内外で活躍している。「謎の制服おかっぱ集団」としてTikTokやInstagramで人気を集め、2023年には「America's Got Talent」決勝に進出。海外での単独ライブを4都市で開催し、SNSの総フォロワー数は500万人以上となっている。 ■キャンペーン情報AQUOS×アバンギャルディ コラボレーション企画応募受付期間：6月22日～7月3日23時59分賞品：メンバー全員のサイン入りTシャツ当選者数：5名参加方法：6月22日にシャープ公式Xで案内される応募フォームおよびクイズ問題に従い、対象動画（SPECIAL INTERVIEW VOL.01～03）を視聴し、隠されたキーワードを回答■※当選者にはメールで連絡

（文＝リアルサウンド編集部）