幻冬舎編集者の箕輪厚介氏が１５日、自身のＸを更新。代表選考をめぐり、たびたび言及してきたサッカー日本代表の森保一監督に謝罪した。

日本代表はこの日早朝に行われた強豪オランダとの一戦を２―２で引き分けた。先制される流れでも最後まで諦めず、ＭＦ鎌田大地のゴールで勝ち点１をモノにした。Ｘでは「よく追いついた」がトレンドワードになるなど、日本代表の健闘を称える声が多い。

サッカー好きで知られる箕輪氏は現地観戦。試合開始後から「オランダの方がサポーター多いが日本の声援のが強い！」「いける」「いけるぞ」と立て続けにポスト。試合が終了すると「あの、森保さん色々言ってごめん。神様です」と指揮官に謝罪した。

箕輪氏は代表選考をめぐり、親交あるスポルティング所属のＤＦ守田英正らが落選したことに、Ｘで「戦えてサッカー分かってる守田は欲しかったな」と提言。５日にＤＦ吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）がサポートプレーヤーとして緊急招集されたことに対しても「メンタルサポート要員何人いるんだろ。漫画の最終回みたい。思い出作り修学旅行ジャパンにならないことを祈る」と疑問を投げかけた。

１２日にリバプール所属のＭＦ遠藤航が代表を離脱し、代替選手としてＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）が招集された際も「なんも言いたくないが、さすがに守田やろ。応援します」と短く投稿していた。