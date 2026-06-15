大谷がインスタグラムを更新

【MLB】Wソックス 6ー4 ドジャース（日本時間15日・シカゴ）

ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、敵地でのホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で出場。2打数無安打2三振2四球で、チームも逆転負けを喫した。悔しい結末となったが、この日も試合後に自身のインスタグラムを更新。2日続けて登場した日本人野手に注目が集まった。

大谷が先頭打者アーチを放ち、山本由伸投手が7勝目をあげた前日13日（同14日）のホワイトソックス戦。試合後、大谷はインスタグラムのストーリーズを6回にわたり更新。投稿を通して山本など同僚の活躍を称えると、最後の6枚目には敵軍ベンチにいた村上宗隆内野手の写真を添えた。

一夜明けた14日（同15日）は、試合に敗れたことも影響したのか、ストーリーズに添えた写真は1枚のみ。大谷が選んだのはチームメートではなく、村上の横顔を捉えた写真。前日はベンチで笑みを浮かべる様子を写したものだったが、この日は真剣な表情にも取れる横顔カットをセレクトした。

日本人選手とはいえ、大谷が敵軍選手を2日にわたり取り上げるのは珍しく、ファンの間で話題に。異例ともいえる連続投稿には、怪我で離脱している村上へのエールを込めたものだったのかもしれない。（Full-Count編集部）