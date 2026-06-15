【北中米W杯グループリーグ第1節】(ダラス)日本 2-2(前半0-0)オランダ<得点者>[日]中村敬斗(57分)、鎌田大地(88分)[オ]フィルヒル・ファン・ダイク(51分)、クリセンシオ・サマーフィル(64分)<警告>[オ]クリセンシオ・サマーフィル(61分)、メンフィス・デパイ(83分)、ミッキー・ファン・デ・フェン(90分+1)観衆:69,285人

├日本代表は先発4選手がW杯デビュー!! オランダ戦ユニに「専用パッチ」着用へ

├日本代表がオランダに先制許す…ファン・ダイクのプッシングアピールも得点認められる

├日本代表が再びビハインドに…オランダの初招集FWに初ゴール許す

├難敵オランダから劇的ドロー!! 森保監督も手応え「狙っていたこと、準備したことを選手たちがしっかりと実行してくれた」

├小川のヘッドが当たって貴重な同点弾!! 鎌田大地が感じた手応え「オランダに0-1となれば、0-3になってもおかしくない」

└ザイオン神!日本代表の守護神・鈴木彩艶がオランダ相手に好守連発「ゼロの時間を長くすることを意識していた」