高島誠トレーナー解説…悪送球に繋がる「親指の力み」を防ぐボールの握り方

内野守備において「素早い握り替え」は重要だ。しかし、焦るあまりボールを落としたり、送球を乱したりする少年野球の選手は少なくない。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、素早く安定した送球に繋がる“力まないボールの握り方”や捕球法を紹介している。

送球が安定しない原因の1つに挙げられるのが、利き手の親指の力みだ。握り替えの際にボールを親指、人差し指、中指の3本で強く握ろうとすると、親指がロックされた状態になるケースがある。そうなると肘に緊張が走って腕をしならせて投げられず、ボールを叩きつけることもあるという。

力み防止策として高島さんが推奨するのが、薬指も添えて“4本の指”で握る方法だ。これにより親指の力が抜け、肩の外旋運動がスムーズになる。親指に力が入ると肩や肘への負担も大きくなるが、薬指を加えることで自然に腕のしなりが生まれ、怪我予防にも繋がる。

シングルキャッチを取り入れることも効果的だ。素早く握り替えようとグラブでボールを弾くように捌く“当て捕り”を試みる選手も多いが、両手捕球が基本。それよりも、シングルキャッチのほうが「捕る」と「握る」を明確に分けられるため、楽に握り替えられる。しかも勢いをつけて捕球できるため、強いボールを投げられる。

ボールの握り方には親指を畳む形など、様々な方法がある。「（親指、人差し指、中指の）3本で投げなきゃいけないみたいに思っている」子どもも多いそうだが、自分に合った握り方を習得すれば肩肘の怪我を防ぎ、正確で強い送球ができるようになるはずだ。（First-Pitch編集部）