6月14日、阪神競馬場で行われた4R・3歳未勝利（芝2200m）は、西村淳也騎乗の1番人気、チェルヴァーラ（牡3・栗東・松下武士）が快勝した。2馬身差の2着にダノンミッドナイト（牡3・栗東・中内田充正）、3着にラルヴァンダード（牡3・栗東・安田翔伍）が入った。勝ちタイムは2:11.7（良）。

2番人気でD.レーン騎乗、ミエノクラウン（牡3・栗東・高橋亮）は、9着敗退。

良血馬が期待に応える

西村淳也騎乗の1番人気、チェルヴァーラが嬉しい初勝利を飾った。同馬はオークス、秋華賞を制したチェルヴィニアの半弟。注目を集める良血馬が、待望の初白星を手にした。レースでは中団馬群でじっくりと脚を温存。勝負どころでは外目へ持ち出し、いつでも動ける位置から前を射程圏に捉えた。直線では期待通りの伸び脚を披露し、一気に先頭へ。鮮やかな差し切りでライバルをねじ伏せ、人気に応える勝利となった。

チェルヴァーラ 4戦1勝

（牡3・栗東・松下武士）

父：エピファネイア

母：チェッキーノ

母父：キングカメハメハ

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム