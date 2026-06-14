子猫ちゃんの前で手のひらを広げて見せると…。その後の子猫ちゃんの行動に、「可愛い」の声が止まりません。

子猫ちゃんの天使すぎる姿は1287万回再生を突破し、「生まれて来てくれてありがとうと言いたくなるくらい可愛い」「オーマイガー、この貴重な天使を見て」「可愛すぎる」「羨ましい」といったコメントが国内外から寄せられています。

【動画：足の上でくつろぐ子猫→『手をパー』にして見せると…尊い光景】

子猫たまこちゃんの特技

Instagramアカウント『Natsuko Goto』に投稿されたのは、キジトラ子猫「たまこ」ちゃんの姿。つぶらな瞳とあどけない表情がキュートな女の子です。道端で1人でいたところを保護された保護猫なのだそう。

まだ人間の手のひらサイズという小さな体のたまこちゃんですが、ある特技があるそうで…。

小さなお手手でばんじゃーい

ある日、たまこちゃんが、投稿主さんの足の上に乗っていたといいます。仰向けの状態でくつろいでいたたまこちゃんに向かって、投稿主さんが手のひらをパーにして見せたのだそう。すると、なんとたまこちゃんが、投稿主さんの真似をして万歳をしたのだとか。

「わたちも、ばんじゃいできるにゃ」というように投稿主さんの真似をしたというたまこちゃん。真っ直ぐ投稿主さんのほうを見ながら、両手をパーして挙げたといいます。たまこちゃんの健気で可愛らしい姿に、胸がキュンキュンしてしまいます。

信頼関係の賜物

投稿主さんがたまこちゃんのお腹をくすぐってからもう1度パーにしてして見せると、たまこちゃんがさっきよりもさらに大きく手を挙げて万歳したといいます。「わたち、ばんじゃい上手でしょ？」というように投稿主さんの真似をしたというたまこちゃん。その姿は、天使そのもの。「偉いね、すごいね」と絶賛したくなります。

最後まで、投稿主さんのことをじっと見ていたというたまこちゃん。投稿主さんのことを母親のように信頼しているからこそ、真似をして見せてくれたのでしょう。日々、様々な愛らしい姿を見せてくれるたまこちゃんの成長から、目が離せない投稿主さんなのでした。

たまこちゃんの健気で可愛い姿は、たくさんの人に笑顔と癒やしを届けました。

投稿には、「人間みたいだね」「美しい」「こちょこちょぱあが上手」「信じられないほど素晴らしくてかわいい」といった1300件を超える声が国内外から寄せられています。

Instagramアカウント『Natsuko Goto』には、鹿児島県霧島市で行われている保護猫活動の様子などが投稿されています。今回紹介したたまこちゃんの様々な表情も見られますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント『Natsuko Goto』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。