ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 作家の笹山久三さん死去、７５歳…デビュー作「四万十川―あつよしの… 作家 文芸賞 四万十川 文学 高知県 宇崎竜童 作家の笹山久三さん死去、７５歳…デビュー作「四万十川―あつよしの夏」で文芸賞など 作家の笹山久三さんが死去 75歳 2026年6月13日 22時57分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 作家の笹山久三（ささやま・きゅうぞう、本名・芝久己＝しば・ひさみ）氏が５月６日、心不全で死去した。 ７５歳だった。葬儀は近親者で済ませた。 高知県生まれ。デビュー作となった「四万十川―あつよしの夏」で、文芸賞と坪田譲治文学賞を受賞。同作は映画化もされた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 企業に広がる「ｅスポーツ部」職場に活気…世代超えた社員交流促進、入社の志望動機にも 北海道共同募金会で「赤い羽根」寄付金など１億円使途不明…事務局長が着服繰り返した疑い 薄暗い住宅街でタクシーが照らしたのは…靴履かずふらふらの高齢者、「挙動がおかしい」と運転手がとっさの対応 関連情報（BiZ PAGE＋） 金属加工, マンション, 井の頭線, 横浜, 長野, 大阪, 介護, 静岡, 法要, デイサービス