仰向けで気持ちよさそうにバンザイをする猫ちゃん。ヘソ天の最中に見せた表情が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は17万回を超え「触ってくれと言わんばかりのバンザイで可愛い」「立派な開き」「綺麗なヘソ天ですね」といったコメントが集まっています。

【動画：仰向けで『バンザイ寝』をする猫→顔を見た結果…まさかすぎる『表情』】

ヘソ天で見せる「まさかのお顔」

Instagramアカウント「4にゃんのおしゃべりcats」に投稿されたのは、ヘソ天の猫ちゃん。仰向けになり、前足をバンザイしているのは「おもち」ちゃんです。飼い主さんがおなかをなでている間も動かず、気持ちよさそうにヘソ天のままでいたといいます。ヘソ天王子とも呼ばれるほど、大の字で寝ていることが多いそうです。

よっぽど幸せそうなお顔でいるのだろうと、誰もが思ったはずですが、そうではなかったのだそう。なんと、おめめぱっちりの真顔だったそうです。これはどういった感情なのか考えてしまいますが、気持ちよすぎて力が抜けているのかもしれません。

散歩も大好き！

ヘソ天が好きなおもちちゃんは、散歩も好きなのだとか。ハーネスとリードをつけて公園を散歩することもあるといいます。おうちに帰っても「外に行こう！」と飼い主さんを誘うそうです。

パパの背中がお気に入り

自分で歩くだけでなく、パパさんの背中に乗って散歩をするのも好きだといいます。おんぶではなく、パパさんが中腰になり、おもちちゃんを乗せて歩くのだそう。家でも外でも、いつもリラックスして、あるがままのスタイルで過ごすおもちちゃんに癒やされますね。

投稿には「思った表情と違う！…と１人でツッコミ入れちゃいました（笑）」「目は閉じてうっとりしてると思ったらまさかの…(笑)」「飼い主さんを信じきって安心してるのイイですね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「4にゃんのおしゃべりcats」では、10匹の猫ちゃんたちの日常にアフレコした動画などが投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「4にゃんのおしゃべりcats」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。