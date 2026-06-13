これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「ぷっくりシール&シール帳セット」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『大好きキャラでハンドメイド! てづくりクラブ ぷっくりシール&シール帳セット』（Gakken）の「ぷっくりシール&シール帳セット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『大好きキャラでハンドメイド! てづくりクラブ ぷっくりシール&シール帳セット』の「ぷっくりシール&シール帳セット」が見逃せない！


Gakkenから7月7日に発売される『大好きキャラでハンドメイド! てづくりクラブ ぷっくりシール&シール帳セット』（税込1870円）。付録として、「ぷっくりシール&シール帳セット」が付いてきます。

40枚以上のぷっくりシールが作れる手づくりキット＆A7シール帳

付録は「ぷっくりシールてづくりキット」と「A7シール帳」の豪華セット。透明なぷっくりシールに裏からクリアシールを貼るだけで、なんと全部で40枚以上ものぷっくりシールが完成します。クリア素材がかわいいA7シール帳にはリフィルシートが2枚付き、表紙部分にはポケットも完備。手作りの楽しみと、出来上がったシールをかわいく収納する楽しみを両方味わえる仕様です。

大人気キャラが大集合！アイテムデコや小物づくりも楽しめる

サンリオキャラクターズ、すみっコぐらし、ちいかわ、もちもちぱんだ、オバケーヌ、リラックマと、超人気キャラクターたちが大集合。作ったぷっくりシールでお気に入りアイテムをデコったり、ヘアピンやキーホルダーを作ったりも楽しめます。アイテムの作り方は写真つきで丁寧に説明されているので、てづくり初心者でも安心。100均アイテムで作れるアイディアシールの紹介もあり、おうちの人やお友だちといっしょに盛り上がれる一冊です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)