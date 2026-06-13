【付録】ぷっくりシールが作れる◎「ぷっくりシール&シール帳セット」が付いてくる！ 予約必須の『大好きキャラでハンドメイド! てづくりクラブ ぷっくりシール&シール帳セット』は7月7日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『大好きキャラでハンドメイド! てづくりクラブ ぷっくりシール&シール帳セット』（Gakken）の「ぷっくりシール&シール帳セット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
Gakkenから7月7日に発売される『大好きキャラでハンドメイド! てづくりクラブ ぷっくりシール&シール帳セット』（税込1870円）。付録として、「ぷっくりシール&シール帳セット」が付いてきます。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『大好きキャラでハンドメイド! てづくりクラブ ぷっくりシール&シール帳セット』の「ぷっくりシール&シール帳セット」が見逃せない！
Gakkenから7月7日に発売される『大好きキャラでハンドメイド! てづくりクラブ ぷっくりシール&シール帳セット』（税込1870円）。付録として、「ぷっくりシール&シール帳セット」が付いてきます。
40枚以上のぷっくりシールが作れる手づくりキット＆A7シール帳付録は「ぷっくりシールてづくりキット」と「A7シール帳」の豪華セット。透明なぷっくりシールに裏からクリアシールを貼るだけで、なんと全部で40枚以上ものぷっくりシールが完成します。クリア素材がかわいいA7シール帳にはリフィルシートが2枚付き、表紙部分にはポケットも完備。手作りの楽しみと、出来上がったシールをかわいく収納する楽しみを両方味わえる仕様です。
大人気キャラが大集合！アイテムデコや小物づくりも楽しめるサンリオキャラクターズ、すみっコぐらし、ちいかわ、もちもちぱんだ、オバケーヌ、リラックマと、超人気キャラクターたちが大集合。作ったぷっくりシールでお気に入りアイテムをデコったり、ヘアピンやキーホルダーを作ったりも楽しめます。アイテムの作り方は写真つきで丁寧に説明されているので、てづくり初心者でも安心。100均アイテムで作れるアイディアシールの紹介もあり、おうちの人やお友だちといっしょに盛り上がれる一冊です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)