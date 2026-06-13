『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』米津玄師「IRIS OUT」が海外4地域でも受賞 J-POP楽曲賞に続き
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のPremiere Ceremonyが13日、東京・SGCホール有明で開催され、各部門の受賞者が発表された。
【写真】圧倒的透明感！ノースリドレスから二の腕あらわな畑芽育（MAJ2026ノミネート作品発表会より）
米津玄師の「IRIS OUT」が、最優秀J-POP楽曲賞に続き、Best Japanese Song in Asia、Best Japanese Song in Europe、Best Japanese Song in North America、Best Japanese Song in Latin Americaを受賞した。
同曲は、日本国内のみならず、アジア、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカの各地域で評価を受け、海外4地域のJapanese Song部門をすべて制した。
Premiere Ceremonyは、クラシックアレンジされたYELLOW MAGIC ORCHESTRA「RYDEEN」の生演奏で幕を開けた。司会は森香澄と、東京スカパラダイスオーケストラの谷中敦が務め、授賞式を盛り上げた。
なお、主要6部門の最優秀賞を発表するGrand Ceremonyは、きょう午後7時30分に開催される。米津はGrand Ceremonyでのライブパフォーマンスも予定されている。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。
【写真】圧倒的透明感！ノースリドレスから二の腕あらわな畑芽育（MAJ2026ノミネート作品発表会より）
米津玄師の「IRIS OUT」が、最優秀J-POP楽曲賞に続き、Best Japanese Song in Asia、Best Japanese Song in Europe、Best Japanese Song in North America、Best Japanese Song in Latin Americaを受賞した。
Premiere Ceremonyは、クラシックアレンジされたYELLOW MAGIC ORCHESTRA「RYDEEN」の生演奏で幕を開けた。司会は森香澄と、東京スカパラダイスオーケストラの谷中敦が務め、授賞式を盛り上げた。
なお、主要6部門の最優秀賞を発表するGrand Ceremonyは、きょう午後7時30分に開催される。米津はGrand Ceremonyでのライブパフォーマンスも予定されている。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。