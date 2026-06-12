MEGUMI、現在の恋愛の考え方は「距離を楽しむ」 過去の恋愛を教訓に活かしたこと

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

6月11日（木）に放送された同番組には、MEGUMIと片山友希がゲスト出演した。MEGUMIは、過去の恋愛での教訓を語り…。

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番組では、失恋・離婚を経て新たな幸せを掴み取るための“あざと逆転恋愛術”をテーマにトークを展開。

山里が「過去の恋愛を教訓にして次に活かした経験は？」と尋ねると、MEGUMIは「嫌われたくないから我慢する、みたいなことをやっていたけど…」と話し始める。

そんな過去を振り返ってMEGUMIは、「嫌だったことは嫌だって言うことはすごく大事だし、あと距離感。やっぱお互いが立った上に恋愛ってあったほうがいい」と思ったという。

さらにMEGUMIは、「恋愛って結局目的ができるじゃないですか」と前置きし、「『もっと（距離を）詰めたい』とか『仲良くなりたい』とか思うけど、距離を楽しむみたいなのが良いな〜というのは最近すごく思いますね」とコメント。

“距離を楽しむ”というMEGUMIの現在の恋愛における考え方に、山里は納得した様子で「なるほどな〜距離…」としみじみつぶやいていた。