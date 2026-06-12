0-0の3回に先制の13号ソロを放った

【MLB】ドジャース 8ー6 パイレーツ（日本時間12日・ピッツバーグ）

異次元の一撃の裏で、放送席のやり取りも注目を集めている。ドジャースの大谷翔平投手が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連発となる13号を放った。体勢を崩されながらもスタンドへ運んだ豪快弾に対し、LA放送局では“ひと悶着”が起きていた。

前日の9回に12号を放っていた大谷は、0-0の3回に第2打席を迎えた。相手右腕ケラーがフルカウントから投じた低めのスイーパーに対し、体勢を崩されながらも一閃。打球速度107.7マイル（約173.3キロ）、飛距離391フィート（約119.2メートル）の一撃は、右翼手の頭上を越える見事な先制弾となった。

この一撃に、試合を中継した地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の解説を務めるエリック・キャロス氏も唖然とした様子だった。「あの球はストライクゾーン低めでした。確かに真ん中ではありますが、すべてのパワーが込められているように感じます。ライナーがボーンって感じでスタンドインしました」と驚きの表情で振り返った。

さらに同氏は「昨日99マイル（約159.3キロ）の球をセンター奥深くに放ちましたが、芯で捉えていただけのように感じます。（ほぼ毎日大谷の活躍を見ているのに）なぜ彼のやることにこれほど感激しているのか、私にはわかりません。（結果を）予想できるはずなのに」と規格外の打撃に混乱気味。すると、実況のスティーブン・ネルソン氏から「新人じゃないんですから、あなたならわかっていないといけません（笑）」とまさかのツッコミが入り、キャロス氏も「わかっていますよ……」とタジタジの様子だった。

大谷の活躍を何度も見届けてきた地元放送局ですら、13号には脱帽せざるを得なかったようだ。大谷は第4打席まで全打席出塁。7回に左膝の炎症で途中交代した。（Full-Count編集部）