予約困難な「クリスタルパレス・レストラン」で誕生日ランチ！大満喫の1日に密着
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YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「予約困難な"クリスタルパレス"で誕生日ランチ！ | PECO's Birthday 2026 in Tokyo Disneyland Vol.2」を公開した。動画では、東京ディズニーランドの「クリスタルパレス・レストラン」で誕生日ランチを楽しむ様子や、アトラクションを満喫する1日が収められている。
75分制のビュッフェ形式である同レストランに入店し、様々なメニューを紹介。サーモンやローストビーフ、お寿司などの豪華な料理が並ぶ中、特に絶賛したのが「ヴォルケイニア・レストラン」の鶏の唐揚げ（ネギ塩ダレ）とエビマヨ。「ローストビーフよりエビと唐揚げの方が美味しいかも」と本音でレビューしている。また、「チャーリー特製味噌クラムチャウダー」についても、「以前ぺこが家で作った味の再現性高かったです!!」と驚きの声を上げた。
食後はパレードの鑑賞場所を確保したものの、開始時間が変更になっていたため予定を変更し「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」へ。最近ドラマシリーズを見始めたという「マンダロリアン」のバージョンを堪能した。その後、パレードを最前列で楽しんだほか、アドベンチャーランド・バザールでスティッチグッズのショッピングをするなど、充実した時間を過ごしている。
大人気のレストランでの食事からアトラクション、パレード鑑賞まで、パークの魅力がたっぷり詰まった本動画。次回のディズニーランド訪問に向けた、回り方やレストラン選びの参考になりそうだ。
75分制のビュッフェ形式である同レストランに入店し、様々なメニューを紹介。サーモンやローストビーフ、お寿司などの豪華な料理が並ぶ中、特に絶賛したのが「ヴォルケイニア・レストラン」の鶏の唐揚げ（ネギ塩ダレ）とエビマヨ。「ローストビーフよりエビと唐揚げの方が美味しいかも」と本音でレビューしている。また、「チャーリー特製味噌クラムチャウダー」についても、「以前ぺこが家で作った味の再現性高かったです!!」と驚きの声を上げた。
食後はパレードの鑑賞場所を確保したものの、開始時間が変更になっていたため予定を変更し「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」へ。最近ドラマシリーズを見始めたという「マンダロリアン」のバージョンを堪能した。その後、パレードを最前列で楽しんだほか、アドベンチャーランド・バザールでスティッチグッズのショッピングをするなど、充実した時間を過ごしている。
大人気のレストランでの食事からアトラクション、パレード鑑賞まで、パークの魅力がたっぷり詰まった本動画。次回のディズニーランド訪問に向けた、回り方やレストラン選びの参考になりそうだ。
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