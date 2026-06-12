アフリカンサファリで去年12月に生まれたアジアゾウの赤ちゃん「タワ」。一般公開に向けて、すくすくと成長しています。

【写真を見る】アジアゾウの赤ちゃん「タワ」すくすく成長 アフリカンサファリで一般公開に向けて訓練中 大分

アジアゾウのメスの赤ちゃんは、去年12月19日に誕生。名前はラオス語の12月「タンワー」にちなみ、「タワ」と名付けられました。

生まれた当初は体重128キロでしたが、母乳をよく飲み、毎日1キロほど増えていて、半年で現在の体重は280キロになりました。

お母さんゾウをまねて、リンゴやバナナを鼻で口に運ぶ仕草を見せる「タワ」。今後予定されている一般公開に向けて、お母さんと園内を歩くトレーニングも始まっています。

（アフリカンサファリ・神田岳委園長）「タワはむちゃくちゃ甘えん坊なので、お母さんのおなかの下からまったく離れないんですよ。ちょっと疲れてるけど、これも訓練の一環だと思っています」

お母さんにべったりなタワ。アジアゾウの赤ちゃんが生まれるのは、サファリでは3例目。九州で4例目です。国内では数が少なく珍しいといいます。

（アフリカンサファリ・神田岳委園長）「いま日本国内では、6か月ぐらいの赤ちゃんゾウはいないので、7月以降チャンスがあれば、みなさんに見ていただきたいと思っています」

かわいらしい姿をみせるタワの一般公開は、7月中旬以降を予定しているということです。