QTモバイル、「motorola edge 60」や「Xiaomi 17T 256GB」など発売
QTnetは、MVNOサービス「QTモバイル」で、6月12日より新たに「motorola edge 60」、「Xiaomi 17T 256GB」、「Xiaomi 17T Pro 256GB」、「REDMI Pad 2 9.7 4G 128GB」の販売を開始した。
motorola edge 60
一括支払い時の本体価格の例は、「motorola edge 60」が5万9400円、「Xiaomi 17T 256GB」が8万6086円、「Xiaomi 17T Pro 256GB」が11万5181円、「REDMI Pad 2 9.7 4G 128GB」が3万5640円。
取り扱い機種のうち「Xiaomi 17T 256GB」と「Xiaomi 17T Pro 256GB」は7月22日より本体代金が改定（値上げ）される。
Xiaomi 17T 256GB
Xiaomi 17T Pro 256GB機種名 一括払い 24回払い 36回払い motorola edge 60 5万9400円 2475円／月 1650円／月 Xiaomi 17T 256GB
（～7月21日まで） 8万6086円 3509円／月
初回のみ 5379円 2310円／月
初回のみ 5236円 Xiaomi 17T 256GB
（7月22日以降） 9万1080円 3795円／月 2530円／月 Xiaomi 17T Pro 256GB
（～7月21日まで） 11万5181円 4796円／月
初回のみ 4873円 3190円／月
初回のみ 3531円 Xiaomi 17T Pro 256GB
（7月22日以降） 12万1176円 5049円／月 3366円／月 REDMI Pad 2 9.7 4G 128GB 3万5640円 1485円／月 990円／月