着なくなった服を押しこんだクローゼット、本がぎっしり詰まった本棚、使わないお皿だらけの食器棚……。モノで溢れた家にうんざり、という読者も多いのでは。一方、これまでに7000人以上の受講生へアドバイスをしてきた人気整理収納アドバイザー・阿部静子さんは「こんな時代だからこそ、人生の折り返し地点を過ぎたら片づけたもの勝ち」と断言します。その阿部さんが50代以上に向けて、お手軽片づけ術を伝授！ 今回のテーマは「湿気に負けない暮らし方」です。

【写真】風通しのいい著者宅のクローゼットはこちら

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湿っぽいにおいの原因は…

梅雨に入ると、

「なんとなく部屋がジメジメする」

「クローゼットを開けると湿っぽいにおいがする」

そんなお悩みが増えてきます。

実は、湿気対策というと除湿機や除湿剤を思い浮かべる方が多いのですが、私は、「片づけ」も大きく関係していると感じています。

湿気は、風通しの悪い場所にたまりやすいもの。

つまり、モノが多すぎたり、収納に詰め込みすぎたりすると、空気の流れが悪くなり、カビやにおいの原因にもなってしまうのです。

そこで今回は、梅雨の時期を少しでも快適に過ごすための「小さな片づけのコツ」をお伝えします。

クローゼットは「ぎゅうぎゅう」が危険

まずクローゼットです。

服が隙間なく掛かっている、タンスに入っていると、空気が流れにくくなります。

すると湿気がこもり、カビやにおいの原因になることも。

この機会に少し減らしてみましょう。

たとえば、「痩せたら着ようと思っている服があります」というお話をよく聞きます。

ですが、実際に「痩せました！」という方は、「結局その服は着ませんでした」というケースがほとんどです。

長年出番のない服は見直してみましょう。



【写真】著者宅のクローゼット（写真：著者）

服が減ると、クローゼットに空間が生まれます。

その空間こそが、湿気対策にもなるのです。

家で洗えない服は増やしすぎない

片づけ講座の受講生の方から、

「クリーニングが必要な服はクローゼットの中から選ばなくなった」

「後でクリーニングに出そうと思ってそのままになっている服がある」

というお話もよく聞きます。

もちろん、お気に入りの服や上質な服を大切に着ることは素敵なことです。

ただ、管理が大変になることもあります。

最近は自宅で洗える素材の服も増えています。

私自身も、家で気軽に洗える服しか持たなくなりました。

それと、「一度着ただけで洗濯までしない服はどうしたらいいですか？」という質問をよくいただきます。

椅子の背に掛けるなど行き場を失っていることがあります。ハンガーにかけて一日汗を飛ばしてからしまうのがおすすめです。

段ボールは虫にとって温かくて居心地がよく、卵を産むこともあると聞き、段ボール箱はすぐに処分するようにしています。

なにかに使うなど、どうしてもとっておくときには、風通しの良い場所に置くようにしましょう。

キッチンこそ梅雨時に見直したい場所

梅雨の時期は、キッチンも湿気の影響を受けやすい場所です。

特に見直したいのが食品のストック。

奥の方から、「賞味期限が切れた食品」「使い切れなかった調味料」が出てくることはありませんか。

まずは食品棚を確認してみましょう。



【写真】受講生宅の食品ストック。この時期は調味料などを確認しましょう（写真：著者）

また、食品を詰め込みすぎると、何があるかわからなくなり、二重買いの原因にもなります。

収納に少し余裕があると、在庫が把握しやすくなり、食品ロスも防げます。

ある程度の備蓄は大事ですが、管理できる量というのが大事です。



【写真】著者宅の食品ストック（写真：著者）

キッチンが整うと、毎日の食事づくりもぐっとラクになります。

洗面所と玄関もカビに注意

洗面台の下や下駄箱も湿気がたまりやすい場所です。

使っていない試供品、履いていない靴が詰め込まれていないでしょうか。

わが家で以前この時期、夫の靴にカビが生えたことがあり、ショックだったのを覚えています。

何年も履いていない靴があるなら、この機会に見直してみてください。



【写真】著者宅の下駄箱（写真：著者）

収納に余白が生まれると、空気が流れやすくなります。

片づけというと、「まとまった時間が必要」と思う方も多いのですが、そんなことはありません。

玄関の靴を1足見直す。

冷蔵庫の賞味期限を確認する。

洗面台下の試供品を処分する。

1回5分でも十分です。

私が提唱している「スモールフィット片づけ」は、小さく始めて無理なく続ける方法です。

完璧を目指さなくて大丈夫。

梅雨のジメジメした季節だからこそ、小さな片づけを積み重ねてみませんか。

まずは、引き出しや棚の扉を開けて風通しを良くすることから始めるのもいいですね。

部屋に風が通るようになると、不思議と気持ちにも余裕が生まれます。

片づけは、モノを減らすためだけではありません。

これからの季節を、少しでも心地よく過ごすためにまず5分片づけてみませんか。