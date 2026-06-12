W杯1試合でレッド3枚は「ニュルンベルクの戦い」以来20年ぶり…開幕戦終えただけで前回総数まであと1枚

W杯1試合でレッド3枚は「ニュルンベルクの戦い」以来20年ぶり…開幕戦終えただけで前回総数まであと1枚