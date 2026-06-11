ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜ロサンゼルス・ホノルル・バンクーバー・ソウル/仁川線を期間増便する。

ロサンゼルス線は、8月9日から16日までの水曜を除く週6往復、8月28日から9月23日まで1日1往復を増便し、最大1日2往復となる。ホノルル線は、8月19日から26日までの月・水・金・土曜の週4往復を追加し、毎日運航する。

バンクーバー線は、8月20日から27日までの木・日曜の週2往復を追加し、毎日運航する。

ソウル線は、7月31日から8月13日までの月・火・木・金・日曜の週5往復、8月16日から23日までの火・木・金・日曜の週4往復、8月27日からから30日までの木・金・日曜の週3往復、9月3日から18日までの月・火・木・金・日曜の週5往復、9月20日から30日までの毎日を増便し、最大1日2往復となる。

片道最低運賃は、フルフラットとなる「ZIP Full-Flat」はロサンゼルス線が201,500円、ホノルル線が94,250円、バンクーバー線が154,400円、ソウル線が25,000円から。普通席「Standard」はロサンゼルス線が45,500円、ホノルル線が32,500円、バンクーバー線が33,775円、ソウル線が8,000円から。6歳以下の「U6 Standard」はロサンゼルス線が10,000円、ホノルル線が7,000円、バンクーバー線が10,000円、ソウル線が3,000円の定額となる。

いずれも燃油サーチャージは不要で、諸税は別途必要となる。機内持ち込み手荷物7キロまで含まれている。

■ダイヤ

ZG34 東京/成田（19：35）〜ロサンゼルス（13：35）

ZG33 ロサンゼルス（15：55）〜東京/成田（19：10+1）

ZG1 東京/成田（19：10）〜ホノルル（07：50）

ZG2 ホノルル（09：50）〜東京/成田（13：05+1）

ZG22 東京/成田（15：55）〜バンクーバー（08：45）

ZG21 バンクーバー（10：45）〜東京/成田（12：40+1）

ZG43 東京/成田（10：40）〜ソウル/仁川（13：10）

ZG44 ソウル/仁川（15：05）〜東京/成田（17：40）