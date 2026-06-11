ディズニーで中国人観光客向け“闇VIPツアー”横行か…業者を直撃も「怖がる必要ない」　公式サイトで注意喚起、USJでも

連日、多くの人でにぎわう東京ディズニーリゾート。

来園者の約15％が海外からの旅行客。

JR舞浜駅前には、多くの中国人観光客の姿がありました。

ところが今、こうした中国から訪れる来園客を巡り、物議を醸す事態が起きていました。

東京ディズニーリゾートの公式ホームページに11日、「非公式のプライベートツアーにご注意ください」との文章が掲載されたのです。

そこで、「イット！」取材班は中国のSNSを検索。

すると投稿されていたのは、中国人旅行者に向け、東京ディズニーランドやシーを案内するとうたう非公式の“闇ツアー広告”でした。

パークを運営するオリエンタルランドは、園内での無許可での営利活動や商業目的の撮影などを禁じています。

ところが、ディズニーキャラクターや園内の写真などを無断使用したとみられる闇ツアーの広告画面には公式サイトが禁止しているサービス内容がずらり。

その多くには「プライベートVIPツアー」と記載されています。

東京ディズニーリゾートの公式サービスには、専属ガイドが園内を案内する「プライベートVIPツアー」があり、その名称によく似ています。

テーマパーク経営に詳しい明治大学兼任講師・中島恵さん：

（Q.本来のプライベートVIPツアーとは？）待ち時間がとても短くて、いろんなアトラクションやショー・パレードを良いエリアに座って鑑賞できる。さらにパーク内やディズニーホテル内のレストランで、ほとんど待たずに優先的に座ることができる。

公式サービスの「プライベートVIPツアー」は、お値段44万円から66万円。

一方、中国人旅行者向けの“闇VIPツアー”は1人あたり4万7000円ほどと、公式に比べ格安価格です。

広告のコメント欄には多くの問い合わせが。

取材班が闇VIPツアー業者の1つに問い合わせてみると…。

業者：

写真撮影やルートなどは全部プランを立てます。値段は1900元（約4万5000円）です。

取材班：

公式HPで営利目的のガイドはダメだと。

業者：

怖がる必要はない。ああいうのは形だけ心配しなくていい。

取材班：

フジテレビなのですが、取材はできますか？

業者：

取材はお断りだ。

取材を依頼するとブロックされてしまいました。

闇VIPツアーについて、東京ディズニーリゾートは「トラブルになる可能性があるためご利用にならないようお願いいたします」としています。

さらに同様の闇ツアーは、大阪市のユニバーサル・スタジオ・ジャパンでも横行していました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは「これらは当社とは一切関係がなく、当社が禁止している商行為です。プライベート・ツアーをご希望の際は、必ず当社公式WEBサイトよりお申し込みください」としています。

専門家は、闇ツアーは発見しても「友達だ」などと言い逃れされる恐れがあり、摘発が難しいと指摘します。

テーマパーク経営に詳しい明治大学兼任講師・中島恵さん：

悪質ですね。ディズニーのブランドや築いてきた財産を使って中国人が商売。しばらくはいたちごっこが続くと思う。