GLIM SPANKYが、本日から世界独占配信となる鈴鹿央士主演のNetflixシリーズ『喧嘩独学』のエンディング曲に、2016年7月リリースの「怒りをくれよ」が起用されたことを発表した。

『喧嘩独学』は、「LINEマンガ」発の同名ウェブトゥーンが原作で、国内累計閲覧数5.4億回、グローバル累計22.8億回を誇る作品。監督は武内英樹、脚本は徳永友一、『翔んで埼玉』『はたらく細胞』のタッグでNetflixでの初実写化に挑む。暴力や貧困、あらゆる“理不尽”にその拳で逆襲を仕掛ける新たなヒーロー・志村光太を演じるのは鈴鹿央士。さらに自身も“理不尽”に涙し、そして志村の逆襲に心震わせ新たな一歩を踏み出す「秘密」を抱える後輩女子・八潮秋役に見上愛。スクールカースト上層部から突然の都落ち、志村へ「喧嘩配信」という“悪魔の囁き”を行う張本人・カネゴン役には菅生新樹、志村のアルバイト仲間であり、憧れの存在・朝宮夏帆役に生見愛瑠が出演している。

GLIM SPANKYのメンバーは、今回のエンディング曲決定について、以下コメントしている。

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◾️松尾レミ コメント

10年前にリリースした曲が再び新しい作品のエンディング曲になって世に出るということは本当にスペシャルなことだと思います。自分でも不思議で、とっても嬉しい気持ちでいっぱい。何より、楽曲が喜んでいます。これを作ってから10年経ち、今現在、改めてとっても気に入っている曲です。ドラマと共に、より多くの人に届きますように。絶対面白い作品だから、一緒にネトフリで見ようっ！

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◾️亀本寛貴 コメント

何回演奏したか分からないくらい10年間ずっと演奏し続けてきた大切な楽曲なので、また新たなリスナーと出会える機会をを頂けてとても嬉しく思っています。主人公の反骨精神はこの楽曲や我々のロックミュージックに通ずるものがあるので、映像と楽曲が合わさってどんなエネルギーが生まれるのかとても楽しみです！

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さらに、アルバム『Éclore』初回限定盤のBlu-ray収録された、2025年6月27日＜All the Greatest Dudes Tour 2025 “Another One”＞味園ユニバースでの「怒りをくれよ」のワンマンライブ映像も公開された。

https://youtu.be/ZB0NtIKHzdI

そしてGLIM SPANKYは、いよいよニューアルバム『Éclore』を引っ提げた全国ワンマンツアー＜Éclore Tour 2026＞を開催する。6月14日からの神奈川・横浜ベイホールを皮切りに、全国16都市をまわり、8月27日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて最終公演を迎える。

◾️「怒りをくれよ」

2016年7月20日 リリース

配信：https://glimspanky.lnk.to/ikariPR

歌詞：https://www.uta-net.com/song/210505/ ◇10周年記念ベストアルバム『All the Greatest Dudes』

※「怒りをくれよ」はベストアルバムに収録

詳細：https://glimspanky.lnk.to/atgdPR

◾️アルバム『Éclore』

2026年3月25日（水）リリース

詳細：https://glimspanky.lnk.to/eclorePR ◇初回限定盤（CD＋Blu-ray）

価格：7,500円（税抜） 品番：TYCT-69382

CD収録内容：全10曲

Blu-ray収録内容：2025年6月27日「All the Greatest Dudes Tour 2025 “Another One”」味園ユニバース閉店前ラストワンマンライブ映像全曲収録

デジパック仕様

ブックレット32P ◇通常盤（CD）

価格：3,300円（税抜） 品番：TYCT-60261

CD収録内容：全10曲

ブックレット24P ▼CD収録内容 ※CD収録内容は全形態共通

01.第六感

02.大天使

03.春色ベイビーブルー ※FODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』主題歌

04.あたらしい物語

05.麗らかな国

06.衝動 ※「BYD SEALION 7」CMタイアップ曲

07.わたしはあなた

08.FLY HIGH

09.カメラ アイロニー ※TBS系ドラマストリーム『スクープのたまご』主題歌

10.エクロール ▼Blu-ray収録内容

「All the Greatest Dudes Tour 2025 “Another One”」

2025年6月27日 大阪府・味園ユニバース

・衝動

・TV Show

・不幸アレ

・BIZARRE CARNIVAL

・The Flowers

・THE WALL

・愛が満ちるまで

・吹き抜く風のように

・怒りをくれよ

・ラストシーン

・HEY MY GIRL FRIEND!!

・話をしよう

・闇に目を凝らせば

・ストーリーの先に

・Hallucination

・The Goldmine

・Fighter

・赤い轍

・Circle Of Time

[Encore]

・大人になったら

・リアル鬼ごっこ ▼店舗別CD購入特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE：缶バッジ

・TOWER RECORDS：キーホルダー

・Amazon.co.jp：アクリルコースター

・楽天ブックス：スマホサイズステッカー

・その他一般店：ポストカード

※各特典のデザイン：https://www.universal-music.co.jp/glim-spanky/

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご購入ください。

※CDいずれか1枚購入につき1つ特典を差し上げます。

※オリジナル特典対象店舗ではその他一般店特典は対象外となります。

◾️＜Éclore Tour 2026＞

2026年

6月14日（日）横浜ベイホール SOLD OUT

6月19日（金）神戸チキンジョージ SOLD OUT

6月21日（日）岡山YEBISU YA PRO

7月03日（金）札幌PENNY LANE24 SOLD OUT

7月05日（日）仙台GIGS ＜全席指定＞

7月10日（金）福岡DRUM LOGOS

7月11日（土）熊本B.9 V1

7月18日（土）郡山HIP SHOT JAPAN

7月20日（月・祝）長野市芸術館 メインホール ＜全席指定＞

7月31日（金）新潟NIIGATA LOTS

8月02日（日）金沢EIGHT HALL

8月09日（日）広島CLUB QUATTRO

8月11日（火・祝）高松DIME SOLD OUT

8月14日（金）岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール ＜全席指定＞

8月20日（木）NHK大阪ホール ＜全席指定＞

8月27日（木）LINE CUBE SHIBUYA ＜全席指定＞ SOLD OUT

詳細：https://www.glimspanky.com/