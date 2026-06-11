ANA、サービス刷新の混乱で謝罪「お客様には多大なるご不便とご心配」 問い合わせ急増「返信まで2週間から2か月ほど」とも
航空大手・全日本空輸（ANA）の国内線サービスのリニューアルに伴い混乱が続いている件で、同社は11日、公式サイトに「お詫び」を掲載した。
【画像】ANA、お問い合わせ窓口の混雑・よくあるお問い合わせについて（全文・6月11日時点）
「平素よりANAをご利用いただきありがとうございます。国内線サービスのリニューアルに伴い、お客様には多大なるご不便とご心配をおかけしていますことを深くお詫び申し上げます」と記した。
その上で「5月19日以降のご搭乗分に関する変更点」「よくあるご質問」の掲載ページを案内した。
ANAは国内線と国際線の旅客サービスシステムを統合し、5月19日搭乗分から提供開始した。また、新運賃体系も導入した。しかし、使いにくさ・分かりにくさや不具合に関する声が多数上がっている。
公式サイトでは「現在、5月19日以降のご搭乗分に関するお問い合わせが急増している影響により、各お問い合わせ窓口が非常に混雑しております。お電話が繋がりにくい状況が発生しているほか、メールでのお問い合わせにつきましても、返信まで2週間から2か月ほどお時間を要する場合があり、多大なるご不便とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」とも伝えている。
また、「お急ぎのところ誠に恐縮ではございますが、本ページ内の『ANA自動チャット』以下より、お手続きやご確認いただける内容もございます。お問い合わせの前にぜひご活用ください」とし、「なお、ANAをかたる不審なメールも増えておりますので、心当たりのない連絡には十分ご注意ください」と呼びかけている。
【画像】ANA、お問い合わせ窓口の混雑・よくあるお問い合わせについて（全文・6月11日時点）
「平素よりANAをご利用いただきありがとうございます。国内線サービスのリニューアルに伴い、お客様には多大なるご不便とご心配をおかけしていますことを深くお詫び申し上げます」と記した。
その上で「5月19日以降のご搭乗分に関する変更点」「よくあるご質問」の掲載ページを案内した。
公式サイトでは「現在、5月19日以降のご搭乗分に関するお問い合わせが急増している影響により、各お問い合わせ窓口が非常に混雑しております。お電話が繋がりにくい状況が発生しているほか、メールでのお問い合わせにつきましても、返信まで2週間から2か月ほどお時間を要する場合があり、多大なるご不便とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」とも伝えている。
また、「お急ぎのところ誠に恐縮ではございますが、本ページ内の『ANA自動チャット』以下より、お手続きやご確認いただける内容もございます。お問い合わせの前にぜひご活用ください」とし、「なお、ANAをかたる不審なメールも増えておりますので、心当たりのない連絡には十分ご注意ください」と呼びかけている。