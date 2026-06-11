【真ゲッター2（真ゲッターロボ 世界最後の日 ver.）】 12月 発売予定 価格：34,650円

海外のホビーメーカー「AWAKEN STUDIO」は、アクションフィギュア「真ゲッター2（真ゲッターロボ 世界最後の日 ver.）」を12月に発売する。価格は34,650円。

本製品は、OVA「真ゲッターロボ 世界最後の日」に登場する「真ゲッター2」を、同社のフィギュアブランド「POSE+」の合金フィギュアシリーズ「METAL HEAT」で商品化したもの。

真ゲッターの最大の特徴である瞳パーツが可動し、ポーズに合わせて目線を自由にユーザーが変える事が可能。劇中イメージのプロポーションを忠実に再現したボディには、各関節はオリジナルの多重構造やスプリング機構を採用し、外観イメージを損なうこと無く広可動域を実現。太腿の根元を引き出すことにより、脚部の可動範囲が広がり、ポーズに更なる躍動感をつけることができる。

付属の頭部パーツで、劇中第11話のゲッタードラゴンの対戦シーンを再現。首関節は五軸構造で、露出した2本の動力パイプも頭部の動きに合わせて連動可動するほか、ブースターに球体関節を採用し、両側の主翼が展開できる。

変幻自在な4つの専用エフェクトパーツが付属し、「プラズマ・ドリルハリケーン」の“静”と“動”を思いのままにディスプレイすることができる。

2種の対戦用の火花エフェクトが付属し、音速のドリルが交差するシーンを再現できるほか、ゲッター2に付属のインベーダーも対応可能でプレイバリューが拡がり、ジェットエフェクトはライガーに対応可能。限界を超えた加速シーンを完全再現できる。

「真ゲッター2（真ゲッターロボ 世界最後の日 ver.）」

仕様：塗装済完成品 スケール：ノンスケール サイズ：全高 約210mm 素材：ダイキャスト、ABS、POM、PVC、PET 商品内容真ゲッター2本体頭部パーツ交換用ドリルパーツドリルエフェクトAドリルエフェクトB×2ドリルエフェクトC×2ドリルエフェクトD火花エフェクトA×2火花エフェクトB×2火花エフェクト支柱ジェットエフェクトAジェットエフェクトB×2台座用支柱台座ベース滑り止めシール

(C)1998 永井豪・石川賢／ダイナミック企画・「真ゲッターロボ」製作委員会

※画像はサンプルです。実際の製品は、仕様が異なる場合がございます。