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YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が「治らないうつ病について解説」と題した動画を公開した。動画では、専門家の視点から、うつ病が慢性化することで起こる「慢性うつ病」のメカニズムと、見られやすい8つのサインについて解説している。



抗うつ薬を飲んでも以前のように働けなかったり、薬を減らそうとすると具合が悪くなったりと、治療が長期に及ぶことで、うつ症状が「本来の自分」のように感じられてしまうことがあるという。動画ではこれを、うつ病が慢性化した「慢性うつ病」と定義している。



動画内では、慢性うつ病に見られやすい8つのサインを紹介。「死にたいという気持ちがなかなか消えない」「休みの日は夕方まで眠り続けてしまう」「いつまでも薬が減らせない」といった具体的な症状を挙げている。特に薬が減らせない理由について、「薬の依存症と勘違いしている人もいる」とした上で、実際は「脳神経に炎症などのダメージがいつまでも残っているため」だと解説。このダメージが症状として顔を出すのを防ぐために、長期間の服薬が必要になると語った。



さらに、衝動的な怒りや強い孤独感、ささいなことで崩れてしまう体調の波なども慢性うつ病の特徴として言及。治らないのは「あなたの意志が弱いからでも、努力が足りないからでもありません」と視聴者に寄り添い、脳のダメージを回復させるための規則正しい生活の重要性を説いた。



最後に、ストレスによる神経の使いすぎを減らすため、7時間以上の十分な睡眠や福祉援助の活用、周囲の理解を求めていくことが大切だと提示。慢性といっても決して治らないものではなく、「去年の今頃よりも良くなっている」という実感とともに少しずつ改善されていくと結論づけた。