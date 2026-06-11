ファンがないのに涼しさはバッチリ。ハンディファンの枠を超えたbaramoodは快適かつ洒落感たっぷり！

夏の定番アイテムとしてすっかり浸透したハンディファン。機能性が進化しているのはもちろん、毎日持ち歩くものだからこそデザインにもこだわりたいところ。見た目がオシャレだと気分も上がって、外へ出かけたくない真夏日でも外出がもっと楽しくなります。

韓国の老舗美容家電メーカーHANIL ELECTRONICS（ハンイル エレクトロニクス）が展開するハンディファン「baramood（パラムード）」は、そんな夏の外出にピッタリな“着こなすように持ち歩く風”をコンセプトにしたファッション性の高いモデルです。

ラインアップは「Type #01 Natural（ナチュラル）」（1万1550円）、「Type #02 Silky（シルキー）」（1万2650円）、「Type #03 Blast（ブラスト）」（1万780円）、「Type #04 Stream（ストリーム）」（1万3750円）の全4モデル。6月18日より公式ECサイトにて発売。それぞれデザインだけでなく、風の質にも個性があります。

パステルカラーの可愛い見た目とは裏腹に機能は本格派。最新ドライヤーにも採用されるBLDCモーターを搭載し、一般的なハンディファン（毎分2000〜5000回転）とは比べものにならないパワーを実現。baramoodは最大毎分65000回転（Blastのみ36000回転）のモーターから生まれる圧倒的な回転力で、パワフルかつ安定した風を生み出します。

いずれも風量は6段階で調整可能。中間の3〜4段階でもしっかり風を感じられる設計。羽根のない「Natural」と「Silky」は広範囲にふわりと広がるやさしい風、羽根を備えた「Blast」と「Stream」は直線的で力強い風と、シーンや好みに合わせて選べるのも魅力です。

オレンジがイメージカラーの「Natural」は、そよ風のように広がる風が特徴。羽根のない送風口は髪や衣服の紐を巻き込みにくく、安全性にも優れています。手入れがしやすく、屋内外問わず幅広いシーンで活用できるのが持ち味です。サイズは約H190×W61×D50mm、重さ約230g。連続使用は約4時間（最小風量）、充電時間は約2.5時間となっています。

ブルーがイメージカラーの「Silky」は肌を包み込むようななめらかな風が魅力。丸みのあるヘッドデザインも印象的で、ふわっと顔に触れるやさしい風はリラックスタイムにもぴったりです。サイズは約H200×W75×D55mmに重さは約230g。連続使用が約4時間（最小風量）で充電時間は約2.5時間。

グリーンがイメージカラーの「Blast」はまっすぐ遠くに届くパワフルな風が持ち味。顔や脇の下など冷やしたいポイントを一気にクールダウンできます。スリムかつコンパクトに折りたたんでポケットにしまえる携帯性で、アクティブに活動するアウトドアシーンでも活躍するはず。なお、サイズは約H148×W33×D96mm、重さ約157g。連続使用が約8.5時間（最小風量）、充電時間は約2時間。

パープルがイメージカラーの「Stream」はシリーズ最大容量の10000mAhバッテリーを搭載し、パワフルな風を安定してキープ。圧倒的な風量を誇りながら、吹出口の吸音構造により静音性も確保しています。やや重さはあるものの、しっかり風を感じたい人には最適な1台です。こちらのサイズは約H142×W50×D73mmに重さ約306g。連続使用：約7時間（最小風量）、充電約6時間となっています。

本体カラーは全モデル共通でカジュアルなホワイトとギア感のあるグレーの2色展開。付属品として充電用USBケーブル（約0.3m）が同梱されます。

使うほどに愛着も湧きそうな個性派デザインのハンディファン。街ブラにはやさしい風、外回り後にはパワフルな風、といった具合に用途で使い分けるために2台、3台と複数持ちするのもアリです！

>> baramood

＜文／GoodsPress Web＞

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