疑問が続くファイナルの“笛”…ニックス指揮官は憤り、ブランソンは意味深コメント

ニューヨーク・ニックスのマイク・ブラウンHC（ヘッドコーチ）が、「NBAファイナル2026」第3戦後に判定への不満をあらわにした。

6月9日（現地時間8日、日付は以下同）に行われたサンアントニオ・スパーズとの第3戦で、ニックスは111－115で敗戦。プレーオフに入ってから続いていた連勝記録は「13」で止まり、シリーズ成績は2勝1敗となった。

ブラウンは試合後の会見で、第3戦に勝利したスパーズに敬意を表したうえで、審判の笛について言及した。

「私は普段、判定に対してあまり文句を言わない。だが、NBAファイナルという舞台で、一方のチームが後半に24本ものフリースローを獲得し、もう一方のチームが8本という状態を見ることになるとは思わなかった」

指揮官が問題視したのは、後半におけるフリースロー数の差だった。ブラウンは「こちらだけがファウルをしていたわけではない」と憤りを露わにした。さらに「第4戦でも同じようなことが起こるのであれば、私たちが勝つのは難しくなる」と語り、判定の一貫性に疑問を呈した。

また、この試合ではビクター・ウェンバンヤマがジェイレン・ブランソンを押しのけたように見える場面でファウルがコールされず、試合後にSNS上で大きな話題となった。そのプレーについて質問を受けたブランソンは、「あなたが見たものが、そのまま起きたことだよ（Whatever you saw is what you saw）」とコメント。判定への直接的な批判は避けたものの、含みを持たせた回答で注目を集めた。

一方で、ニックスの選手たちは敗因を判定だけに求めているわけではない。カール・アンソニー・タウンズは「それが敗因じゃない。ターンオーバーを重ねて、やるべきことを遂行できなかった」と語り、ブランソンも「何よりもまずターンオーバーが多かった」と振り返った。この試合でニックスは13本のターンオーバーを犯し、そこから21失点を献上している。

ブラウンも「ターンオーバーが多く、オフェンスも停滞した。相手にペイントエリアへの侵入を許し、ディフェンスでも細部を徹底できなかった」とチームの課題を指摘した。

判定を巡る議論が続くなか、ニックスは再びホームで迎える第4戦で巻き返しを狙う。