【Colt Model Gun R-model series Single Action Army 2nd Generation】 11月中旬発売予定 価格：41,580円より

タナカは「SAA(コルトシングルアクションアーミー)」のモデルガンやオプションパーツの受注をしている。発売は11月中旬予定。各製品の価格は以下の通り。

SAAは今からおよそ150年前の1873年に誕生したアメリカ西部開拓時代を象徴するリボルバー。いわゆる“ピースメーカー”の愛称でも知られ、幾度かの生産中止や仕様変更を経ながらも、現在に至るまで高い人気を保ち続けている。

第二次世界大戦による生産中断を経て、1956年に生産が再開されてから1974年までのモデルはセカンドジェネレーションと呼ばれている。初期のファーストジェネレーションと比較すると、ベースピンの固定方法やエジェクターロッドヘッドの形状など、外観や構造にいくつかの違いが見られる。

戦後に制作された西部劇では、このセカンドジェネレーションモデルが多く使用され、映画やテレビを通じて広く知られる存在となった。そうした作品群は日本でも放映され、多くのファンに強い印象を残している。近年ではゲームや映像作品において再び登場機会が増え、世代を超えて親しまれる存在となっている。

「Colt Single Action Army 2nd Generation “R-model” モデルガン」は2ndジェネレーションモデルガンをベースとしつつ、内部構造の大幅な見直しを行った改良モデル。従来モデルで培ってきた外観再現性や操作感を維持しながら、発火モデルとして繰り返し使用されることを前提に、作動性と耐久性の向上を主眼として各部を再設計。シリンダー周りやロックワークの強化、作動バランスの最適化により、安定した作動と信頼性の向上を図っている。

Colt Model Gun R-model series Single Action Army 2nd Generation 4-3/4 inch HW

価格：41,580円

Colt Model Gun R-model series Single Action Army 2nd Generation 5-1/2 inch HW

価格：42,680円

Colt Model Gun R-model series Single Action Army 2nd Generation 7-1/2 inch HW

価格：43,780円

その他オプション

Colt S.A.A. “R-model” モデルガン用 ファニングハンマー(BK)、6,600円

Colt S.A.A. 2nd Gen “R-model” モデルガン用 タフネスシリンダー(BK/HW)、9,900円

Colt S.A.A. 2nd Gen “R-model” モデルガン用 .45LC 全真鍮カートリッジ(6発入り)、4,620円

Colt S.A.A. 2nd Gen “R-model” モデルガン用 .45LC Wキャップ全真鍮カートリッジ(6発入り)、5,940円

“+Weight”グリップシリーズ SAA・ラトルスネーク・グリップ、21,780円

“+Weight”グリップシリーズ SAA・アメリカンウォールナット・グリップ、8,800円