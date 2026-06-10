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西田亮介氏が自身のYouTubeチャンネルで「【朗報！弊危機管理学部偏差値50回復（河合塾）】今週末、進学相談会があるよ＆『ヘンな学部』（笠間書院）に取り上げられたよ 2026/06/08」を公開した。勤務先である日本大学危機管理学部の偏差値が回復傾向にあることを「朗報」とし、学部を取り巻く現状について語っている。



西田氏は、教育現場において中長期的に「偏差値の重要性は失われていく」と前置きしつつも、短期的には依然として進路選択の重要な指標として機能していると指摘。近年、日本大学は悪質タックル問題や不正経理、薬物問題などのスキャンダルが相次ぎ、全体として人気が低迷していた背景を説明した。



しかし、河合塾が公開した最新の入試難易予想ランキング表において、自身の所属する危機管理学部のN1方式（日大統一入試）が偏差値50に回復したと報告。「全体募集団の真ん中のところに戻ってきた」と喜びを見せた。一時は偏差値が42.5まで落ち込んでいたことにも触れ、徐々に回復基調にある点を強調。開学当初の偏差値55には及ばないものの、「とりあえず50の世界まで片足突っ込んで帰ってきた」と現状を評価した。



また、危機管理学部は全国でも極めて数が少なく、文系の領域では事実上「オンリーワン」の学部であると、その独自性をアピール。動画の後半では、笠間書院から出版された書籍『へんな学部』に同学部が取り上げられたことを紹介し、「ユニークな学部を集めた本で紹介されている」と語った。



最後に西田氏は、6月13日に三軒茶屋キャンパスおよびオンラインで進学相談会を実施することを告知。「我々はもっと上がっていけるんじゃないかと思っている」と述べ、関心のある高校生と保護者に対して気軽な参加を呼びかけて動画を締めくくった。