これからが旬のキュウリ。暑い日には、さっぱりとしたものを食べたいですよね。今回は、農家の娘として旬野菜のレシピを発信しているセリナさんに、「キュウリのもずく酢あえ」レシピを教えてもらいました。

味つけはもずく酢だけ。キュウリのさっぱり副菜

暑くなってくると、食欲が落ち気味になりませんか？ そんなときにおすすめなのが、混ぜるだけでつくれる「キュウリのもずく酢あえ」。

【写真】塩を振ってもみ込む

味つけはもずく酢だけなので、面倒な調味料の計量も不要。キュウリを塩でもんで水分をしっかり絞っておくことで、もずく酢の味がぼやけず、シャキッとした食感が最後まで楽しめます。

お好みで刻んだ大葉を加えれば、さわやかな香りがアクセントになりますよ。

●キュウリのもずく酢あえ

【材料（つくりやすい分量）】

キュウリ 3本

もずく酢 2パック

塩 小さじ1／4



【つくり方】

（1） キュウリは千切りスライサーで千切りにする。

（2） 塩を振って全体にもみ込み、10分ほど置く。

（3） 10分経ったら、キュウリから出た水気をしっかり絞る。

（4） もずく酢を加え、よく混ぜ合わせたら完成。お好みで刻んだ大葉を入れるとよりさわやかな風味になります。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう