幾田りら、初の韓国ワンマン公演に迫ったドキュメンタリー番組が6月14日に放送｜YOASOBIとしてもグローバルに活躍

シンガーソングライターとして活動し、“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカル・ikuraとしても活躍する幾田りら。そんな彼女の活動に迫ったドキュメンタリー番組【日本テレビ特別番組「ありのままの幾田りら」海外ソロステージへの新たな一歩 -Lilas, From Street to Dreams-】が、2026年6月14日（日）16:25から放送される。

2025年12月にリリースした2ndアルバム『Laugh』を携え、神戸・横浜・ソウルの3都市にて全6公演を開催するツアー「幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”」を先日完走した幾田。

今回放送される番組は、同ツアーの『ソウル・オリンピック公園 オリンピックホール公演』に向けての彼女に密着した内容となっており、国内でのリハーサルや、韓国に入ってからライブ本番までの様子、本番当日の過ごし方などを収めた。

あわせて、番組内では、アメリカ・ニューヨーク発のグローバルファッションブランド・COACH（コーチ）のグローバルアンバサダーを務める彼女ならではの、こだわりが詰まったカスタムメイドのライブ衣装や、数々の最新ルックなどにも注目だ。

幾田は、2026年に発売を予定しているゲームソフト『レイトン教授と蒸気の新世界』にて、作曲家・指揮者・ピアニストとして活動する久石譲とのスペシャルコラボでメインテーマ曲を担当するなど、ソロのシンガーソングライターとして目覚ましい勢いを見せている。

また、YOASOBIとしても今後、世界的音楽フェスティバル「Lollapalooza（ロラパルーザ）2026」や「OSHEAGA（オシアガ）2026」への出演、自身最大規模の北米ツアー開催などが控えており、グローバルな活躍にも注目が集まりそうだ。

【番組概要】

番組タイトル：「ありのままの幾田りら」 海外ソロステージへの新たな一歩 -Lilas, From Street to Dreams-放送日時：6月14日（日）午後4時25分〜4時55分※関東ローカル※放送後、TVerで1ヶ月間の無料見逃し配信出演者：幾田りら